Quote vittoria Europa League, le previsioni per le italiane

È già iniziata la 53ª edizione della Uefa Europa League, la seconda competizione internazionale per club, che vedrà la finale giocarsi all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Questa, come sappiamo bene, sarà l’ultima edizione con l’attuale format a 32 squadre e l’ultima che vedrà la “retrocessione” a torneo in corso dalla Champions all’Europa League. Dunque, per il Siviglia sarà l’ultima occasione per difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale contro la Roma. Il calendario dell'Europa League ci informa che la finale verrà disputata in data 22 maggio 2024. Prima di allora, non ci resta che sostenere le italiane impegnate in coppa e osservare l’evolversi della competizione. Roma e Atalanta sono le due squadre, senza tenere in considerazione eventuali retrocessioni dalla Champions, impegnate in Europa League.