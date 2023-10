Atalanta, Muriel bis non basta: 2-2 con lo Sturm Graz. Gattuso batte l'AEK

L'Atalanta non riesce ad imporsi in casa dello Sturm Graz. La squadra di Gasperini, nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ha pareggiato in in trasferta contro gli austriaci con il risultato di 2-2. La partita inizialmente si mette male per i bergamaschi, con i padroni di casa che si portano in vantaggio dopo 13' con Prass. La reazione della Dea arriva subito e nel primo tempo la doppietta di Muriel ribalta la situazione. Nella seconda frazione di gara lo Sturm Graz resta in dieci uomini dopo il rosso a Hierlander al 53' con gli ospiti che continuano a produrre occasioni da gol senza però essere incisivi. I padroni di casa ne approfittano e pareggiano con il calcio di rigore realizzato da Horvat nei minuti finali dopo l'ingenuità di Kolasinac. La formazione di Gasperini resta comunque in testa al girone con 7 punti, mentre nell'altra sfida del gruppo D lo Sporting Lisbona pareggia 1-1 contro il Rakow.