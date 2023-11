Atalanta, pari con lo Sporting: passa da prima. De Zerbi vince ad Atene

Scamacca sblocca al 7', ma il Var annulla per fuorigioco. Al 23' l'attaccante nerazzurro timbra di nuovo con una gran conclusione da fuori, questa volta la posizione è buona ed è 1-0 Atalanta. La risposta portoghese non arriva prima dell'intervallo e ad inizio ripresa è ancora Scamacca a rendersi protagonista, questa volta in negativo sbagliando a tu per tu contro il portiere avversario. Occasione fallita e lo Sporting si accende, approfittandone con Edwards che al 56' rimette il risultato in equilibrio. Il pari non scuote gli uomini di Gasperini, anzi è Pedro Goncalves a sfiorare il sorpasso Sporting in due occasioni: un calmoroso doppio palo prima e un piattone largo nell'uno contro uno con Musso. Nel finale il forcing degli ospiti non ferisce i padroni di casa: Sporting Lisbona ai playoff grazie anche al successo esterno del Rakow contro lo Sturm Graz per 1-0.

Brighton primo, Aek Atene fuori dall'Europa League

In attesa di Ajax-Marsiglia, il Brighton di De Zerbi passa ad Atene e chiude le porte alle speranze qualificazione di Almeyda nel gruppo B. Occasioni da una parte e dall'altra e ad inizio ripresa passano gli inglesi con un rigore guadaganto e trasformato da Joao Pedro che vale quantomeno un posto ai playoff. Nel gruppo A tutto rimandato per i verdetti. Il Friburgo stende l'Olympiakos 5-0, tripletta di Gregoritsch e gol di Sildillia e Doan, e si giocherà l'accesso agli ottavi nello scontro diretto con il West Ham (1-0 con il Topola), greci e serbi lotteranno per il terzo posto. Nel gruppo F il Rennes passa contro il Maccabi Haifa 3-0: Terrier, Gouiri e Rieder per i francesi. Per i calcoli c'è da attendere Villarreal-Panathinaikos e il recupero tra spagnoli e isrealiani della terza giornata. Riapre i discorsi nel Gruppo C lo Sparta Praga che batte di misura il Betis capolista (l'ex Sassuolo Haraslin a segno per i cechi) con Rangers e Aris pronte a darsi battaglia per smuovere la classifica.

Aek Atene-Brighton, tabellino e statistiche