Roma, solo pari: passa ma lo Slavia allunga. Gattuso batte l'Ajax al 93'

Dopo il primo posto ottenuto dall'Atalanta, la Roma si qualifica alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. I giallorossi non riescono ad imporsi in trasferta contro il Servette, con la sfida terminata sul risultato di 1-1, ma il pareggio consente comunque alla squadra di Mourinho di garantirsi almeno il secondo posto in classifica. Ad aprire le danze ci ha pensato il solito Romelu Lukaku, bravo a sfruttare un bell'assist di Llorente. Il vantaggio della Roma viene annullato ad inizio secondo tempo, quando Bedia è bravo ad avventarsi su un pallone pericoloso in area di rigore. Nell'altro match del Gruppo G lo Slavia Praga vince in extremis contro lo Sheriff Tiraspol con il risultato di 3-2. Con questo risultato la squadra ceca si porta in testa a 12 punti, a +2 sulla Roma.