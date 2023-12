Europa League e Conference, chi va agli ottavi e le possibili rivali di Roma e Milan

Lunedì 18 dicembre alle 13 a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff di Europa League: le otto terze classificate nei gironi di Champions League affronteranno le otto seconde classificate nella competizione erede della Coppa Uefa, senza la possibilità di incontri tra squadre della stessa nazione. Derby, infatti, saranno possibili a partire dai quarti di Europa League in poi. Gli spareggi, che vedranno protagoniste Roma e Milan , si giocheranno il 15 e il 22 febbraio 2024. L' Atalanta , passata da prima, giocherà direttamente a marzo (7 e 14 le date delle sfide d'andata e ritorno degli ottavi di finale)

Stesse date anche per la Conference League: la Fiorentina di Vincenzo Italiano, classificatasi prima nel suo girone grazie al pari sul campo del Ferencvaros, si qualifica agli ottavi di finale della competizione della quale fu finalista nella scorsa edizione. Scopriamo, per entrambe le competizioni le possibili insidie per le squadre italiane.

Europa League, le qualificate agli ottavi di finale

Atalanta, Bayer Leverkusen, Brighton, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham si sono qualificat da prime ed entreranno in gioco direttamente a marzo. Con il sorteggio del 23 febbraio a Nyon conosceranno le loro avversarie.