De Zerbi beffa il Marsiglia: Milan, rischio Gattuso. Muriel trascina l'Atalanta

SOSNOWIEC (Polonia) - L' Atalanta , sicura del pass per gli ottavi di finale con il 1° posto nel Gruppo D (14 punti), non fa sconti neanche al Rakow ultimo nel girone battendolo a domicilio 4-0 con le reti di un ritrovato Muriel da doppietta (14' e 73'), di Bonfanti (27') e anche di Charles De Ketelaere al 92'. Lo Sporting (11 punti) consolida il suo 2° posto battendo 3-0 lo Sturm Graz.

Gruppo A

Il West Ham si aggiudica lo scontro diretto in vetta al Gruppo A battendo in casa il Friburgo per 2-0 con i gol di Kudus (14') e Alvarez (42') conquistando il 1° posto e relegando i tedeschi agli spareggi.

Gruppo B

Spareggio per il 1° posto anche nel Gruppo B con il Brighton di De Zerbi che vince per 1-0 in casa contro il Marsiglia di Gattuso grazie al gol all'88' di Joao Pedro e si prende il 1° posto a quota 13 punti beffando l'OM (11 punti) costretto ai Playoff. I francesi potrebbero dunque diventare rivali del Milan agli spareggi e Gattuso ritrovare la sua ex squadra.

Gruppo C

Rush finale nel Gruppo C che vede il Betis passare dalle stelle alle stalle. Gli spagnoli, che entravano nella serata primi nel girone, perdono in casa 3-2 dai Rangers con gol decisivo di Roofe al 78' che: regala il 1° posto agli scozzesi ed elimina il Betis in quanto lo Sparta Praga (che era 3°) ha dominato 3-1 l'Aris conquistando i playoff.