Diretta Feyenoord-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROTTERDAM (OLANDA) - Alle ore 18.45, al De Kuip di Rotterdam (Olanda), la Roma fa visita al Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League validi per accedere agli ottavi di finale. I giallorossi, reduci dalla prima sconfitta della gestione De Rossi (4-2 in rimonta contro l'Inter), nonostante i 13 punti conquistati hanno chiuso il Gruppo G alle spalle dello Slavia Praga. Gli olandesi, invece, sono retrocessi dalla Champions League, dove si sono classificati terzi dietro Atletico Madrid e Lazio. Altra trasferta romana, dunque, per il Feyenoord che viene da una striscia di nove risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, ma in Eredivisie ha un distacco dal PSV di 10 punti, pertanto punterà tutto sulla coppa. Le due formazioni si sono già affrontate in cinque precedenti: nella stagione 2014-15 proprio in questa fase del torneo, con i capitolini ad avere la meglio tra andata (1-1) e ritorno (2-1); nella famosa finale di Conference League a Tirana vinta dalla Roma grazie alla rete di Zaniolo; e lo scorso anno ai quarti di finale, con i giallorossi capaci di ribaltare con un netto 4-1 dopo i tempi supplementari il ko dell'andata (1-0) in trasferta.