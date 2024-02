Daspato per un petardo nelle mutande: l’episodio più curioso di Milan-Rennes

Il Milan ha iniziato bene la sua avventura in Europa League con un netto 3 a 0 contro il Rennes. Una gara dominata dall'inizio alla fine dove ha ritrovato il gol anche Leao . L'attaccante rossonero ha siglato la terza rete, mentre le prime due marcature hanno portato la firma di Loftus Cheek . Una vittoria per continuare a coltivare l'entusiasmo maturato nell'ultimo mese e mezzo fatto di vittorie - unica sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia - ma è successo anche un altro episodio a far da cornice alla gara europea dei rossoneri. Il Questore di Milano ha emesso un Dasp per un tifoso francese.

Daspo tifoso Rennes: il motivo

Durante i controlli all'ingresso dello stadio Meazza prima della gara tra Milan e Rennes, la Polizia ha fermato un 21enne tifoso francese perché è stato trovato in possesso di un petardo e lo aveva nascosto negli slip. Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, gli ha emesso il Daspo della durata di un anno e tale provvedimento gli inibisce l'accesso a tutti gli impianti sportivi in Italia e in Europa, dove si disputeranno manifestazioni calcistiche (comprese le amichevoli) dei vari campionati nazionali e tornei internazionali. Per il resto, fa sapere la Questura nella nota, che non sono state ravvisate altre criticità in centro città e in zona Navigli, aree dove si è recata la magior parte dei tifosi francesi prima della partita.