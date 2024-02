Pioli: “Qualificazione importante, felice per il gol di Leao”. Sulla Juve...

Pioli su Leao e Jovic

A proposito di Leao: "Sono contentissimo. È chiaro che per me è un giocatore determinante ed è importante anche quando non segna, ma questo conta per lui. Uscire dalla partita senza gol sarebbe stato un peccato, sono molto contento del suo atteggiamento. Deve continuare a lavorare e credere in se stesso. Non volevamo subire tre gol. Certo, i due episodi sui rigori... Però dobbiamo stare più attenti perché ci complichiamo la vita. Loro hanno messo dentro tutto il loro potenziale offensivo. Ci sono situazioni in cui organizzazione e comunicazione tra compagni potrebbero migliorare, ma anche situazioni individuali. Speriamo di poter crescere e migliorare presto". L'altro gol, quello del momentaneo 1-1, porta la firma di Jovic: "Purtroppo ha commesso un'ingenuità grave domenica scorsa - commenta Pioli -, ma ha avuto la sua occasione, se l'è meritata tutta. Io rimango dell'idea che abbia grandissime qualità. Sa farsi trovare dentro l'area ma anche far girare la squadra spalle alla porta e giocare a due. Sta facendo bene e deve continuare a pretendere tanto da se stesso, ha la grande occasione di poter dimostrare di essere da Milan".