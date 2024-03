Diretta Milan-Slavia Praga ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Tornato alla vittoria venerdì all'Olimpico contro la Lazio (1-0 firmato Okafor ), il Milan alle 21 ospita lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League . I rossoneri, retrocessi dalla Champions League , dove hanno chiuso la fase a gironi alle spalle di Borussia Dortmund e Psg (si sono piazzati davanti al Newcastle), hanno affrontano il Rennes nei playoff , battendo i francesi con un netto 3-0 in casa e perdendo 3-2 in trasferta. I cechi, invece, che in campionato inseguono lo Sparta, a +4 dopo 23 giornate, hanno chiuso in vetta il Gruppo G perdendo solamente all'Olimpico contro la Roma. Poi ben cinque vittorie che hanno garantito il primo posto evitando così gli spareggi. Il Diavolo ha affrontato 14 volte avversari provenienti dalla Repubblica Ceca, ma quella contro lo Slavia Praga è una sfida inedita.

Milan-Slavia Praga, andata degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.