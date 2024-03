Atalanta-Sporting, Gasperini: "Se passiamo so chi non vorrei incontrare"

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Atalanta-Sporting Lisbona , gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si ripartirà dall'1-1 all'andata. Al Gewiss Stadium appuntamento alle 21. "Sono partite che tutti vorrebbero giocare, inseguiamo tutto l'anno la posizione per l'Europa. Quando arrivano queste partite sono particolari e diverse dal campionato: è una partita secca, deve uscire un vincitore, e visto l'equilibrio che c'è stato in Portogallo c'è la possibilità di supplementari o rigori. Dobbiamo considerare tutto, domani ci sarà il verdetto" ha esordito in tecnico dei nerazzurri bergamaschi.

Gasperini: "Se ci qualifichiamo non vorrei un derby italiano ai quarti"

Gasperini ha poi aggiunto: "Contro lo Sporting l'unico piccolo vantaggio è che giochiamo in casa. A Lisbona abbiamo fatto una buona gara e c'è rammarico per non aver vinto. Dobbiamo cancellare quella gara e ripartire da domani. Lo Sporting lo abbiamo sofferto di più a Bergamo nella fase a gironi. Se dovessimo passare il turno diventerebbe possibile un derby italiano. Roma e Milan hanno un ottimo vantaggio, se dovessimo essere tre italiane su otto ci sarebbe la possibilità di incontrarci, ma speriamo di no".

Scamacca: "Non ho mai perso il sorriso"

Anche Scamacca ha parlato alla vigilia del match: "Giocare in casa ci spinge a dare qualcosa in più, i nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo. Sarà importante partire subito forte e metterli con le spalle al muro perché il nostro obiettivo è vincere e passare il turno". L'attaccante della Dea ha poi aggiunto e concluso: "Non ho sentito nessuna pressione nel recente periodo. Quando un attaccante non segna è normale che ci siano questi periodi. È un momento di crescita, non è vero che prima non sorridevo, mi sento pienamente coinvolto in questo progetto".