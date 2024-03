Diretta Slavia Praga-Milan ore 18:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PRAGA (Repubblica Ceca) - Sarà il miglior Milan possibile quello che scenderà in campo questa sera contro lo Slavia Praga all’Eden Arena per strappare il pass per i quarti di finale di Europa League, traguardo mai raggiunto da quando la manifestazione ha questa denominazione. Si riparte dal 4-2 di San Siro con Pioli che davanti a Mike Maignan avrà il quartetto composto da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. In mezzo al campo, il triangolo sarà formato da Yacine Adli (che prende il posto di Bennacer) e da Tijjani Reijnders con Loftus-Cheek che sarà il trequartista centrale. Ai suoi lati ci saranno Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra con Olivier Giroud scelto come terminale offensivo. Di fatto, a parte Pobega che sta bruciando un po’ le tappe sul suo ritorno a disposizione, Pioli ha tutta la rosa a disposizione. Il Milan sarà seguito da circa mille tifosi, che hanno bruciato i biglietti messi a disposizione dallo Slavia, con un Eden Arena tutta esaurita per provare a spingere lo Slavia all'impresa.