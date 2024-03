Klopp teme l'Atalanta: "Gasperini super, avversario scomodo e interessante"

Nei quarti di finale di Europa League si giocherà Liverpool-Atalanta . Concluso il sorteggio a Nyon , sono arrivate le prime reazioni all'accoppiamento. Per la Dea ha parlato l'amministratore delegato Luca Percassi , sponda Reds ci ha pensato Jurgen Klopp in conferenza stampa a svelare le sensazioni in vista della doppia sfida con i nerazzurri bergamaschi.

Klopp: "Gasperini super, rispetto molto l'Atalanta"

Klopp ha commentato: "L'Atalanta ha un super allenatore e ha mantenuto una struttura fissa nel corso degli ultimi anni, il che significa che sarà un avversario molto scomodo da affrontare. Siamo ai quarti di finale, quindi non mi aspettavo avversari facili. Sarà molto interessante. Non vedo davvero l'ora. Vediamo cosa possiamo fare, ho molto rispetto per l'Atalanta e per quello che ha fatto in questi anni. Sono una squadra molto coerente".