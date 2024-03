Da Milan-Roma e Liverpool-Atalanta a Sinner: ecco gli eventi in chiaro

Due partite dei quarti di finale e due di semifinale di questa stagione di Europa League con una squadra italiana in campo (sono rimaste in tre, Milan e Roma, che si affronteranno nel derby tricolore, e l'Atalanta, alla quale l'urna di Nyon ha riservato il Liverpool di Jurgen Klopp), e la finale, in caso di presenza di una squadra italiana. E poi, undici match singolari (in pratica uno al giorno) del torneo maschile degli Internazionali BNL d'Italia di tennis, più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025. Il tutto in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky e NOW, con diritti multipiattaforma (tv, radio, web). È il "cuore" dell'accordo raggiunto tra Rai e Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati, e che caratterizzeranno la prossima primavera.