Klopp, Liverpool-Atalanta: "Io in Serie A? Ecco la parola d'italiano che conosco"

Sfida tra due squadre che si daranno battaglia, ognuna con la propria idea di calcio. Liverpool e Atalanta si sfidano per la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League : primo atto che si giocherà ad Anfield. Jurgen Klopp , nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato della possibilità di vincere un trofeo che, all'inizio della sua esperienza con i Reds, ha solo sfiorato: "Non è una questione personale per me. Abbiamo perso contro i vincitori seriali della competizione, il Siviglia, ma è stato l'inizio di molte altre cose. Dal momento in cui abbiamo visto la possibilità di accedere all'Europa League, volevamo farlo a tutti i costi. E visto che siamo il Liverpool, vogliamo vincere la competizione ".

Klopp, l'Atalanta e il futuro in Italia

Guardiola ha avvisato Klopp sull'Atalanta, affermando che vedersela contro i nerazzurri è come andare dal dentista: "Anche giocare contro di noi può essere come andare dal dentista! Loro sono cambiati dall'ultima volta che li abbiamo affrontati, ma l'allenatore è sempre lo stesso e il loro modo di giocare è piuttosto coerente.Non accade spesso, come per me qui, di rimanere per tanto tempo alla guida di una squadra. Bisogna vivere una società e lasciarla nel miglior momento possibile, creando una cultura. Gasperini lo sta facendo tuttora".

E ancora: "Abbiamo giocato a Bergamo durante il covid, in una situazione particolarmente grave, e sono felice che tra una settimana ritroveremo l'Atalanta in uno stadio pieno. Però quella doppia sfida è successa tre anni e mezzo fa, non siamo più la stessa squadra di allora. Ci aspettiamo un avversario superorganizzato ed esperto. Sarà difficile per entrambe le squadre. Dobbiamo essere al meglio per accedere al prossimo turno. Non pensiamo alla finale o a qualcosa di simile". Infine a domanda diretta sulla possibilità che in futuro alleni in Italia: "L'unica cosa italiana che conosco è il cibo. Anzi, conosco anche 'salve'. Al momento non ho in programma un'altra esperienza come manager. Chiedetemelo tra un anno, ma ora non ho in programma nulla".