Atalanta, una notte per tornare Dea: come ci proverà a Liverpool

La sfida al Liverpool non vedrà tra i protagonisti i difensori Scalvini e Palomino , per il classe 2003 cresciuto nel vivaio è ancora tempo solo di terapie dopo l’infortunio subito il sabato di Pasqua sul campo del Napoli, mentre il centrale tucumano è fuori dalla lista UEFA. Tra i convocati ci sarà il giovane della Under 23 Bonfanti , come già successo a Cagliari.

Inizia oggi l’ operazione Liverpool per l’Atalanta di. Ancora contrariati e delusi per la prova di Cagliari , il gruppo e i dirigenti più in vista si metteranno in viaggio verso la città dei Beatles per una sfida tanto affascinante quanto complicata. In palio c’è l’andata dei quarti di finale di Europa League. Gasperini parlerà ad Anfield nel tardo pomeriggio (con lui il difensore), alle 18 ora inglese (le 19 in Italia) è previsto l’allenamento di rifinitura sul manto erboso dei Reds, e sarà lì, probabilmente, che verranno definite le ultime scelte in vista della gara di domani alle 21.

Le scelte di formazione potrebbero portare tra i titolari Pasalic a supporto degli attaccanti Scamacca e Miranchuk (con De Ketelaere, Lookman e Koopmeneiners che andrebbero in panchina) mentre nelle altre zone del campo si potrebbero rivedere Musso in porta, Hien in difesa oltre a Holm e Ruggeri sulle corsie laterali. Di certo l’Atalanta ci proverà, è una gara dal pronostico nettamente sbilanciato verso gli inglesi ma quando va in campo la formazione di Gasperini è difficile pensare, a priori, che il risultato possa essere già segnato.

La carica di Scamacca

In questo frullatore di partite di inizio aprile, le emozioni sono state finora molto diverse: dalla grande gioia di Napoli per il 3-0 inflitto ai Campioni d’Italia, ai sospiri di sollievo dopo l’1-0 a Firenze (con Carnesecchi in versione Superman), passando dalla delusione totale per la sconfitta di Cagliari. A Liverpool e nelle prossime gare c’è la sensazione che si possa vedere meno turnover, per puntare con più forza sui giocatori che sono davvero in palla e offrono ampie garanzie.