Gasperini: "Cagliari superiore, hanno una cosa in comune con il Liverpool"

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Cagliari- Atalanta . I nerazzurri, dopo la grande vittotia per 3-0 sul campo del Napoli, hanno fermato la loro marcia verso la Champions perdendo 2-1 in rimonta. Un risultato che arriva dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

L'allenatore nerazzurro ha commentato così la sconfitta in rimonta: “Il Cagliari è stato superiore, ha messo dentro uno spirito migliore del nostro. Mi è sembrata una lotta più che una partita. Perdere negli ultimi minuti dà sempre fastidio, ma è giusto così. Vincere oggi ci avrebbe permesso di mettere un piede in Europa, perdendo siamo comunque in lotta. Saranno fondamentali le prossime giornate per centrare l'obiettivo".

Atalanta, Gasperini: "La stanchezza è un finto alibi"

Gasperini ha quindi parlato dei tanti impegni ravvicinati: "La stanchezza è un finto problema. Ho cambiato diversi giocatori e ce la siamo giocata fino alla fine. Non deve e non può essere un alibi questo. Non è questione di mancanza di stimoli o personalità, con questo tipo di calcio andiamo in difficoltà. Le squadre che si vogliono salvare mettono uno spirito della disperazione che le portano a dare di più. Io guardo la mia squadra e mi accorgo che in queste condizioni diventiamo meno forti".

Gasperini: "Il Liverpool ha una cosa in comune con il Cagliari"

L'allenatore si è poi proiettato al prossimo impegno, con l'andata dei quarti di finale di Europa League da giocare ad Anfield contro il Liverpool: "Sono una squadra che mette in campo lo stesso spirito del Cagliari, ma con la forza di una grande". Infine un aggiornamento sulle condizioni di Scalvini, alle prese con un infortunio muscolare:"Non è cambiato nulla, ma la squadra per il resto è completa".