Diretta Roma-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Roma-Milan: quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Roma-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Roma-Milan streaming e diretta tv

Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 oltre alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Roma-Milan su DAZN. Attiva ora

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham. Indisponibili: Hujsen, Ndicka, Kristensen. Squalificati: Spinazzola. Diffidati: Cristante.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandes; Bennacer, Reinjders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Adli, Musah Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Kjaer, Mirante, Pobega. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Maignan, Leao, Musah.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Assistenti: Listkiewickz e Kupsik.

IV uomo: Raczkowski.

Var: Kwiatkowski.

Avar: Frankoeski.

Guarda su DAZN tutta l'Europa League e tanto altro sport. Attiva ora.