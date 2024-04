Xabi Alonso, lo staff esulta per la Roma: la spiegazione e la replica di De Rossi

Roma-Bayer Leverkusen, ancora una volta, avversari in Europa League . Forse parte tutta da qui l'esultanza di Xabi Alonso e del suo staff al triplice fischio della gara contro il West Ham . Una reazione che ha fatto il giro del web ed è arrivata fino all'Olimpico con la pronta risposta di De Rossi. Una voglia di rivincita dopo la cocente eliminazione della passata stagione, questa la prima ipotesi. Difficile pensare di sentirsi più forti, anche se l'annata delle due squadre è ben diversa: da una parte i tedeschi hanno dominato la Bundesliga e reduci da una striscia positiva di 44 risultati utili consecutivi. Dall'altra la Roma ha ritrovato la verve soltanto dopo l'addio di Mourinho. L'unica certezza è che ci sarà da aspettarsi una bellissima battaglia sul campo con un esito non scontato.

Roma-Bayer Leverkusen, reazione Xabi Alonso

Il video sta facendo il giro del web e dei social perché è davvero particolare. Xabi Alonso e alcuni componenti del suo staff sono in mezzo al campo, cellulare alla mano, per osservare i risultati delle altre sfide tra cui quello di Roma-Milan, da cui poi sarebbe uscita la prossima avversaria del Bayer. A quel punto uno chiede: "Roma!?", pronta la risposta: "Sì, è passata la Roma!". Poi l'esultanza dei componenti dello staff e il sorriso di Xabi Alonso sottolinea l'esito e la voglia di rivalsa con il club capitolino accompagnato dalle sue parole: "Siamo contenti di essere ancora in semifinale di Europa League. E siamo felici di esserlo di nuovo contro la Roma, che è una squadra diversa dallo scorso anno. Il calcio concede una seconda opportunità e noi vogliamo dimostrare di essere migliori di loro". Da qui poi è nata la risposta di De Rossi...