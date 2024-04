Champions, Europa League e Conference, la guida tv delle semifinali: dove vederle

Tornano le coppe europee, giunte ormai alle fasi decisive. Tra martedì e giovedì andranno in scena sei partite decisive, le gare d'andate delle semifinali di Champions , Europa League e Conference . Tre le squadre italiane rimaste in lizza per garantirsi un posto in finale: la Roma di De Rossi e l'Atalanta di Gasperini sognano di arrivare a Dublino per l'atto finale dell'Europa League; la Fiorentina di Italiano vuole tornare in finale di Conference - quest'anno di scena ad Atene - dopo la delusione dello scorso anno a Praga contro il West Ham. Scopriamo come seguire tutte le gare in programma nei prossimi giorni.

Champions League, le semifinali

Martedì 30 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per la semifinale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, ci sarà il classico post-partita condotto da Alberto Brandi per tutti i casi da moviola. Mercoledì 1° maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi dell’altra semifinale in programma tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime (calcio d'inizio ore 21).

Europa e Conference League: le dirette tv

Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta, le due semifinali di Europa League, si giocheranno in contemporanea alle ore 21. Entrambe saranno trasmesse in diretta da Sky Sport e Dazn. La sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Xabi Alonso - remake della semifinale dello scorso anno - sarà visibile in diretta anche su Rai 1. Sky Sport e Dazn trasmetteranno anche la semifinale di Conference League tra Fiorentina e Bruges (ore 21), che sarà tuttavia visibile in chiaro anche su TV8, con lo studio pre partita già dalle 20.30. Marsiglia-Atalanta sarà trasmessa in differita su Tv8 al termine del match dei toscani. A seguire sarà in onda Terzo Tempo con tutti i gol della giornata di Coppe, compresa la sintesi della sfida Roma-Bayer Leverkusen. Sky Sport e Dazn per chi volesse seguire l'altra semifinale di Conference, Aston Villa-Olympiakos.