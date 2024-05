Diretta Atalanta-Marsiglia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 21 , al Gewiss Stadium di Bergamo, l' Atalanta ospita il Marsiglia nel ritorno della semifinale di Europa League . Si riparte dall' 1-1 di una settimana fa al Vélodrome , quando Scamacca portò avanti la Dea e Mbemba pareggiò i conti fissando il punteggio finale. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini , impegnati mercoledì nella finale di Coppa Italia contro la Juve all'Olimpico, sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e vogliono strappare il pass per la gara del 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino. Chiuso davanti a tutti il Girone D, gli orobici hanno eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi e il Liverpool di Jürgen Klopp, grande favorito per la vittoria finale, ai quarti andando a vincere 3-0 ad Anfield (ko per 1-0 al ritorno a Bergamo). I francesi di Gasset , invece, hanno chiuso il Girone B alle spalle del Brighton di De Zerbi, pertanto hanno dovuto giocare i playoff, dove hanno estromesso dalla competizione lo Shakhtar Donetsk. Villarreal e Benfica (ai rigori), invece, le formazioni battute negli ottavi e ai quarti. Quello dell'andata è l'unico precedente tra le due squadre.

Atalanta-Marsiglia: diretta tv e streaming

Atalanta-Marsiglia, ritorno della semifinale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.