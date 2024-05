Diretta Bayer Leverkusen-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen entra stasera, nel ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma, con 48 partite giocate e 0 sconfitte in questa straordinaria stagione 2023-24, ai giallorossi servirà reiplicare l'impresa del 2018 contro il Barcellona quando ribaltò il 4-1 dell'andata. E il paragone con quel tipo di miracolo sportivo non è per nulla azzardato considerando la narrazione restituita dalla sfida d’andata che propongono un’impervia montagna da scalare. E le difficoltà non si annidano soltanto nel doppio svantaggio da rimontare, ma soprattutto in quell’incantesimo che vede dominare le Asperine in Germania e ben oltre i confini. La Roma sarà chiamata a fare da guastafeste. Una volta sbarcato a Lerverkusen De Rossi ha nascosto ogni mossa sull’impiego o meno di Dybala, fermato da un affaticamento muscolare all’adduttore nell’intervallo contro la Juventus. Quello che ha assicurato l'allenatore giallorosso è che non ci sarà un condizionamento dalla sfida Champions di domenica contro l’Atalanta