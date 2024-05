Xabi Alonso e gli elogi all'Atalanta: "La conosciamo ma continua a evolvere"

Sono 51 le gare giocate in stagione, nessuna delle quali li ha visti uscire sconfitti. Il Bayer Leverkusen si appresta a giocare la finale di Europa League contro l' Atalanta da campione di Germania nonché da imbattuta in tutta l'annata. Se dal fronte nerazzurro Gian Piero Gasperini rispetta i tedeschi ma si dice comunque consapevole delle proprie forze , su quello rossonero Xabi Alonso non lesina elogi per i bergamaschi.

Xabi Alonso presenta Atalanta-Bayer Leverkusen

Elogi per l'Atalanta da parte del tecnico spagnolo: "Sappiamo che negli ultimi anni ha avuto un'idea di gioco molto ben definita, i giocatori sanno cosa fare in campo e hanno ottenuto grandi cose. La conosciamo, ma continua a evolversi: ogni tanto ha un atteggiamento più attendista, non sempre aggressivo. Abbiamo un piano, ma i giocatori vivono ancora l'atmosfera che abbiamo vissuto sabato a Leverkusen". Sulla formazione che manderà in campo non si è sbilanciato: "Giocherà Kovar in porta, poi vedremo. Schick e Hlozek? Sono molto contento di entrambi, abbiamo bisogno di tutti i calciatori in questo momento della stagione, abbiamo chiuso molto bene. Conosciamo le qualità di Patrick, sa sfruttare i momenti. E Adam contro la Roma ha giocato molto bene: è affidabile e sono molto contento di loro. Wirtz? Ha un ruolo fondamentale, può giocare dal primo minuto. Vedremo, la decisione spetta a me". Come si affronta l'Atalanta dal punto di vista tattico? La spiegazione di Xabi Alonso: "Dobbiamo cercare di sfruttare i momenti. Però dovremo essere attenti anche alla fase di non possesso. Abbiamo le nostre frecce da scoccare". Poi sulla sua carriera e sulla possibilità di conquistare un altro trofeo: "Sono ancora giovane nella mia carriera da allenatore, vediamo cosa succederà. Sono successe cose incredibili in questo anno e mezzo, abbiamo preso tante decisioni giuste nella costruzione della squadra. Abbiamo la giusta fiducia, la giusta mentalità. Se metti tutte queste cose insieme, ora è il momento di dare il massimo. Mi sto divertendo molto".

Xabi Alonso a Sky

Così l'allenatore spagnolo ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finalissima: "Essere qui è una grande soddisfazione, dopo tutto quello che abbiamo fatto in stagione. Ma quanto raccolto fino ad ora non significherà nulla nella partita di domani sera: ora il nostro focus è proiettato alla finale, indipendentemente dalla buona serie di risultati che abbiamo ottenuto. Domani sarà una sfida diversa, in un ambiente differente oltre che speciale. Vogliamo giocare il nostro calcio, conosciamo bene l'Atalanta che è una squadra impegnativa da affrontare".

Le motivazioni sono tante, anche se di fronte ci sarà un avversario ostico: "Ogni momento è buono per giocare una finale, ci arriviamo bene, i calciatori sono pronti per giocare. Ci sono tante motivazioni, il Bayer non gioca una finale europea dal 2002 (finale di Champions League persa contro il Real Madrid, ndr): è passato tanto tempo e domani avremo un'ottima opportunità e vogliamo sfruttarla. L'Atalanta gioca molto bene, sia in attacco che in difesa: tutti i suoi avversari fanno fatica quando ce l'hanno di fronte. Servirà fare un'ottima partita con e senza palla, giocando il nostro calcio, mettendo in campo le nostre caratteristiche, tenendo conto che domani sarà una finale e le condizioni saranno diverse".