Gasperini, un rimpianto per Atalanta-Juve e dribbling sul futuro: "Si dice..."

Mancano circa 24 ore alla finalissima di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen : Gasperini e i suoi, dopo aver perso contro la Juventus in Coppa Italia ad un passo dal sollevare il trofeo, questa volta si augurano un finale differente. Di fronte ai campioni di Germania si rivedrà Gianluca Scamacca , grande assente della finale della competizione tricolore contro i bianconeri; non ci sarà invece Marten De Roon causa infortunio. Il tecnico nerazzurro, di fronte ai giornalisti, ha presentato il match di domani, dando forse anche un indizio su quella che potrebbe essere la scelta in merito al suo futuro.

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha così parlato della finale contro la squadra di Xabi Alonso: " Aver raggiunto già la qualificazione in Champions ci permette di focalizzarci esclusivamente sulla finale di domani. Sentimento? Di attesa: abbiamo preparato tutto ciò che c’era da preparare, ora c’è soltanto da giocare. Il Bayer è una squadra organizzata, che si compatta al meglio ma che è anche capace di ripartire bene: sono un gruppo duttile, e servirà grande precisione da parte nostra. Poi come in tutte le finali, bisognerà saper portare gli episodi a proprio favore. Abbiamo grande rispetto per loro: li abbiamo affrontati due anni fa, ma ora sono tutta un’altra squadra". Il discorso si è poi spostato sul collega spagnolo e sulla decisione di restare al Bayer anche nella prossima stagione...

Gasperini dice la sua sulla scelta di Xabi Alonso di restare al Bayer anche il prossimo anno, dando forse anche un indizio, decisamente enigmatico, su quello che potrebbe essere il suo di futuro : "Non so quando arrivi il momento giusto per cambiare, non c’è una palla di vetro. Si dice che possa essere quando si vince, affinché non diminuisca la concentrazione del gruppo. Ciò che ha fatto Xabi Alonso è bello ed un esempio per il calcio, anche perché se fosse andato via gli si sarebbero aperte tantissime possibilità". Inevitabile un riferimento alla finale persa in Coppa Italia contro la Juve...

Ma come si affronta un Bayer imbattuto da 51 gare? Gasperini la vede così: "Con la consapevolezza che di fronte ci troveremo una squadra molto forte. Ma nel nostro percorso in questi ultimi anni, sia in Italia che in Europa, abbiamo sfidato e tenuto testa a squadre altrettanto forti, e dunque un po’ di autostima c’è".

Ko con la Juve in Coppa Italia, rammarico Gasperini

Per l'Atalanta si presenta un'altra occasione di vittoria dopo aver perso in coppa contro la Juve: "Ci dispiace di non essere arrivati all’appuntamento della Coppa Italia al meglio delle nostre prestazioni: ci è rimasto il rammarico, ma ora abbiamo un’altra finale da dover giocare, in palio un’altra coppa, e scenderemo in campo senz’alibi". Una finale, quella contro i bianconeri, in cui c'era un grande assente, che sarà invece regolarmente in campo col Bayer: "Scamacca negli ultimi mesi, e non solo in termini realizzativi, ha avuto una grande evoluzione: sarebbe stato utile nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Domani siamo al completo nel reparto offensivo: ci sono lui, Lookman, De Ketelaere: possiamo ragionare su 90’ se non di più".

Chi sarà invece indisponibile è De Roon, infortunatosi proprio nella finalissima giocata all'Olimpico e persa contro la Juventus: "Sono dispiaciuto per la sua assenza: ha dato tanto a questa squadra e meritava di giocare la finale. Avrei sicuramente preferito averlo in campo, per noi ha rappresentato sempre un grande esempio di capitano, sia per le abilità tecniche che per il comportamento tenuto. Ma riuscirà in ogni caso a trasmettere ai compagni la sua energia". Non solo Gasperini in conferenza stampa...