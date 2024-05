Gasperini scatenato: gesto a Xabi Alonso in Atalanta-Bayer, cosa gli ha detto

Primo tempo fantastico per l' Atalanta di Gasperini in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen . La Dea ha chiuso la prima frazione di gara con il risultato di 2-0 grazie alla fantastica doppietta realizzata da Lookman: prima un grande inserimento e poi un eurogol con un tiro perfetto da fuori area dopo un dribbling sensazionale. In ogni caso non sono mancati anche attimi di tensione, soprattutto tra il tecnico della Dea e Xabi Alonso.

Gasperini-Xabi Alonso, cosa è successo

Al 22' Djimsiti ha commesso fallo su Palacios e ha rimediato il cartellino giallo da parte di Kovacs. Il risultato era ancora di 1-0 per i bergamaschi e l'allenatore dei tedeschi dopo l'episodio in questione ha sfogato tutta la sua rabbia protestando contro la panchina avversaria, segnalando il numero di falli commessi dai giocatori nerazzurri in campo. A quel punto Gasperini non si è tirato indietro e, rivolgendosi a Xabi Alonso, si è portato il dito sulla bocca con il classico gesto per zittire il suo avversario urlando: "Zitto! Stai zitto! Che c***o parla, parla...". Ad intervenire ci ha pensato il quarto uomo che ha provato a calmare l'allenatore della Dea.