Diretta Atalanta-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

DUBLINO (IRLANDA) - L'attesa è finita: alle ore 21 , all' Aviva Stadium di Dublino , l' Atalanta sfida il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League . I nerazzurri di Gian Piero Gasperini , dopo la sconfitta contro la Juve (1-0 firmato Vlahovic) nell'ultimo atto della Coppa Italia, cercano il riscatto e trascinati dal popolo bergamasco vogliono portare il trofeo a casa. La Dea, però, dovrà fare i conti con la formazione rivelazione di questa stagione. Le Aspirine di Xabi Alonso , infatti, dopo 120 anni di storia hanno vinto la prima Bundesliga interrompendo un dominio del Bayern Monaco che durava da ben undici anni. I rossoneri sognano la conquista del Triplete: sabato 25 maggio, infatti, affronteranno il Kaiserslautern nella finale di Coppa di Germania. Imbattuto da ben 51 partite, l'ultimo ko del Leverkusen risale a quasi un anno fa, 27 maggio 2023, 3-0 in casa del Bochum all'ultima giornata di campionato.

Atalanta-Bayer Leverkusen: diretta tv e streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, è in programma alle ore 21 all'Aviva Stadium di Dublino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (251), DAZN e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. Allenatore: Xabi Alonso.

ARBITRO: Kovacs (Romania). ASSISTENTI: Marinescu-Artene (Romania). IV UFFICIALE: Kruzliak (Slovacchia). VAR: Van Boekel (Olanda). ASS. VAR: Popa (Romania).

