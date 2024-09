Europa League, il calendario di Roma e Lazio: data e orario di tutte le partite

Siamo ai nastri di partenza della nuova stagione europea. Roma e Lazio saranno impegnate nell'Europa Leauge 2024/2025, anch'essa soggetta alla rivoluzione apportata dal nuovo format. Dopo i sorteggi, sono stati ufficializzati i calendari per le due italiane. I primi a scendere in campo saranno i biancocelesti, impegnati mercoledì 25 settembre in casa della Dinamo Kiev. Dall'altro lato i giallorossi faranno il loro esordio giovedì 26 settembre e accoglieranno all'Olimpico gli spagnoli dell'Athletic Bilbao.