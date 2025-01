Diretta Lazio-Real Sociedad ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Già qualificata, la Lazio alle ore 21 ospita allo stadio Olimpico la Real Sociedad nel settimo turno della fase campionato di Europa League . I biancocelesti di Marco Baroni guidano la classifica a quota 16 insieme all'Athletic Bilbao (i biancorossi hanno però una gara in più) e con un solo punto guadagnerebbero il pass diretto per gli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. Fin qui i capitolini hanno viaggiato ad alta velocità: imbattuti, hanno superato Dinamo Kiev (3-0), Nizza (4-1), Twente (2-0), Porto (2-1) e Ajax (3-1), pareggiando 0-0 tra le mura amiche contro il Ludogorets. Il test contro i baschi servirà anche per confermare quanto di buono mostrato nella trasferta di Verona contro l'Hellas (vittoria per 3-0) e arrivare nel miglior modo possibile alla gara di domenica alle 20.45 in casa contro la Fiorentina. La formazione di Alguacil , invece, occupa attualmente la dodicesima posizione a quota 10, pertanto va a caccia di punti importanti per blindare la qualificazione almeno ai playoff.

Lazio-Real Sociedad: diretta tv e streaming

Lazio-Real Sociedad, gara valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà vidibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio-Real Sociedad

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Tchaouna.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, André Silva, Munoz; Zubimendi; Kubo, Le Normand, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

A disposizione: Marrero, Fraga, Odriozola, Elustondo, Lopez, Pacheco, Martin, Olasagasti, Turrientes, Marin, Oskarsson, Becker, Gomez.

ARBITRO: Visser (Belgio). ASSISTENTI: Vanyzere-Nijssen. IV UFFICIALE: Bourdeaud'hui. VAR: Dieperink (Olanda). ASS. VAR: Higler.