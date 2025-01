Diretta Az Alkmaar-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Ancora 180 minuti per la Roma per provare a centrare gli ottavi di finale dell'Europa League senza dover passare dal playoff. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, a cominciare dalla sfida con l'AZ Alkmaar. Giallorossi quattordicesimi in classifica a nove punti, olandesi una lunghezza sotto. Praticamente uno scontro diretto per giocarsi il tutto per tutto poi all'ultima giornata del super girone all'Olimpico contro l'Eintracht di Francoforte. “Io sono sensibile a tutto, vorrei sempre vincere… Conosciamo la qualità di questa squadra, che è la più giovane dell'Europa League. Va velocissima in transizione, non si fermano mai e verso il 70' corrono ancora di più coi cambi. Ci aspetta una gran bella prova, sono curioso di vedere come sappiamo reagire alle loro transizioni. La squadra sta bene, i ragazzi sono motivati. Sono sicuro che faremo una buona partita. Speriamo di vincere perché ci teniamo ad andare avanti in Europa” ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia del match.