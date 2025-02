Sorteggio Europa League, niente derby: Roma-Bilbao e Lazio-Plzen

Niente derby in Europa League. Dall’urna di Nyon, Roma e Lazio vengono sorteggiate rispettivamente contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen. Gli uomini di Ranieri, che hanno centrato la qualificazione grazie al successo nei playoff contro il Porto, ritrovano la formazione di Valverde dopo la sfida della prima giornata della fase a girone unico. Baroni affronterà invece il Viktoria Plzen di Koubek. Gli ottavi di finale si disputeranno nei due appuntamenti del 6 e 13 marzo. Sia Roma che Lazio giocherebbero inoltre all'Olimpico il ritorno del quarto di finale: Fenerbahce o Rangers per i giallorossi, Bodo o Olympiacos per i biancocelesti.