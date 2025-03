Diretta Roma-Athletic Bilbao ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Reduce da quattro vittorie consecutive e da undici risultati utili di fila in campionato, alle ore 21 la Roma ospita allo stadio Olimpico l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo un avvio di stagione da incubo sotto le gestioni di Daniele De Rossi e Ivan Juric, i giallorossi sembrano aver messo il turbo da quando al timone della squadra c'è l'esperto tecnico romano Claudio Ranieri. Con lui in panchina i capitolini hanno acciuffato il pass per i playoff all'ultimo turno superando poi negli spareggi il Porto, fermato sull'1-1 al Do Dragao e battuto 3-2 all'Olimpico. I baschi di Ernesto Valverde, invece, sono passati alla fase a eliminazione diretta avendo chiuso al secondo posto (a pari punti con la Lazio, 19, ma sotto per la differenza reti) il maxi girone da 36 squadre. Giovedì 13 marzo alle ore 18.45 è in programma il secondo round in Spagna: chi avrà la meglio nel doppio confronto affronterà la vincente tra il Fenerbahce di José Mourinho e i Glasgow Rangers. Roma e Athletic Bilbao si sono già affrontate lo scorso 26 settembre: 1-1 il risultato finale all'Olimpico.