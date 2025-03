Diretta Athletic Bilbao-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BILBAO (SPAGNA) - La Roma non si ferma più: da quando Claudio Ranieri ha preso il posto di Ivan Juric i giallorossi sembrano aver messo il turbo e raddrizzata la situazione di classifica in campionato grazie a una striscia di dodici risultati utili consecutivi, con nove vittorie, le ultime cinque di fila, e tre pareggi, i capitolini vogliono ora conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League. Alle ore 18.45, al San Mamés, la sfida di ritorno degli ottavi contro l'Athletic Bilbao, battuto 2-1 in rimonta una settimana fa all'Olimpico: baschi avanti con Inaki Williams a inizio ripresa, ma i padroni di casa non ci stanno e con Angelino ristabiliscono l'equilibrio prima dell'urlo finale di Shomurodov che, proprio nell'ultima azione, buca il portiere avversario e fa impazzire di gioia l'Olimpico. La vincente affronterà nel prossimo turno una tra il Fenerbahce di José Mourinho e i Glasgow Rangers di Barry Ferguson, con gli scozzesi che hanno vinto 3-1 in Turchia la sfida d’andata.