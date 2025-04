Diretta Bodo/Glimt-Lazio ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BODO (NORVEGIA) - Rinfrancata dal successo del Gewiss Stadium contro l'Atalanta firmato Isaksen, importantissimo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions, la Lazio vola in Norvegia dove alle ore 18.45 sfida il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti di Marco Baroni, chiuso davanti a tutti il girone unico da 36 squadre, agli ottavi hanno faticato non poco contro i cechi del Viktoria Plzen, battuti 2-1 in trasferta in nove contro undici e fermati sull'1-1 in rimonta all'Olimpico. I norvegesi, invece, sono stati beffati dalla differenza reti e per questo hanno dovuto giocare i playoff dove hanno estromesso dalla competizione gli olandesi del Twente: ko 2-1 all'andata in trasferta, hanno poi ribaltato tutto tra le mura amiche vincendo 5-2 ai supplementari. I gialloneri hanno poi eliminato anche l'Olympiakos, campione in carica in Conference League: dopo la sconfitta per 3-0 dell'andata, nonostante il 2-1 al Pireo i greci hanno dovuto dire addio ai sogni di un bis europeo. Tra una settimana esatta si giocherà il ritorno all'Olimpico (in mezzo il derby contro la Roma) e chi avrà la meglio nei 180 minuti affronterà in semifinale la vincente della doppia sfida tra Tottenham ed Eintracht Francoforte.