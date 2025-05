Tottenham-United: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

BILBAO (Spagna) - La finale “all british” di Europa League non farà prigionieri. Stasera alle 21 al San Mamés di Bilbao, Tottenham e Manchester United si giocano il secondo trofeo più prestigioso in Europa e, dopo un'annata orribile in Premier, il tutto per tutto in una finale ad alta tensione. Postecoglou contro Amorim, ma non solo. In campo ci sarà molta Italia a partire da chi ha di fatto operato in casa Tottenham senza aver mai lasciato il club: Fabio Paratici. L'ex ds della Juve non è l'unico richiamo all'Italia: in campo ci saranno infatti Bentancur, Vicario, Romero, Dragusin e Udogie per i londinesi, Onana, Dorgu, Diallo, Hojlund, Dalot ed Eriksen per lo United. Tutti passati dalla Serie A senza dimenticare i due grandi assenti, uno per parte, Kulusevski e De Ligt. Gli Spurs non giocano una finale europea dal 2019 (sconfitti 2-1 dal Liverpool in Champions League) e non vincono un trofeo oltre Manica dal 1984 (la vecchia Coppa Uefa); il Manchester United hanno alzato l’Europa League nel 2017 con Mourinho e l’hanno persa nel 2021 in finale ai rigori contro il Villareal.