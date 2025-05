Tottenham, trionfo storico! Europa League al cielo e posto Champions, fallimento Manchester United

Il Tottenham trionfa in Europa League. Gli uomini di Postecoglou si aggiudicano la finale di Bilbao contro il Manchester United grazie alla rete di Brennan Johnson allo scadere del primo tempo. Un risultato che riapre la bacheca dei trofei 17 anni dopo il trionfo in Coppa di Lega, e che riscatta uno dei peggiori campionati nella storia degli Spurs, con 38 punti che alla penultima giornata di Premier valgono il 17º posto in classifica: è inoltre la terza Europa League dopo le Coppe Uefa del 1972 e del 1984. Il derby inglese del San Mamés era infatti l’ultima chiamata per conquistare un posto alla prossima Champions League, che sembrava impossibile da raggiungere almeno fino alla semifinale contro il Bodo Glimt (5-1 l’aggregato complessivo). Tocca quindi ai Red Devils fare la conta dei danni, con un quintultimo posto che parla da sé .

Il racconto della partita

Ritmi subito altissimi al San Mamés, con entrambe le squadre che non perdono tempo a lanciarsi all'attacco. Lo United si assicura il controllo del gioco, ma è il Tottenham creare il primo pericolo, approfittando di una ingenuità di Maguire che spiana la strada a Johnson verso la porta di Onana, che risponde presente sulla conclusione. Poi, è lo stesso difensore a respingere su Sarr. I Red Devils rispondono allora con Diallo, che recupera un pallone sull'uscita a vuoto di Vicario e lo serve al centro: nessuno compagno però si presenta per il tiro a rete. Dopo mezz'ora di gioco, gli Spurs perdono terreno a favore delle incursioni avversarie sulla fascia sinistra, dove Mazraoui e l'ex Atalanta mettono in difficoltà Udogie: ma i tiri in porta restano pari a zero su entrambi i fronti. Al 41', Johnson indovina un grande inserimento, riceve sottoporta l'assist di Sarr e batte Onana: la marcatura viene poi rilevata come autorete di Shaw, salvo poi essere assegnata all'attaccante gallese. Nella ripresa, la formazione di Amorim prova a impensierire Vicario con il calcio piazzato di Bruno Fernandes, ma l'ex Empoli è bravo a respingere. Al 68', Van De Ven salva il vantaggio con una acrobazia sulla linea di porta che nega a Hojlund il gol del pareggio. Pochi minuti dopo, il tecnico portoghese manda in campo Zirkzee e Garnacho. L'argentino si ricava subito lo spazio in area e chiama in causa Vicario, che in tuffo difende il parziale. Nel finale, un grande intervento dell'estremo difensore italiano che vale come un gol. Al triplice fischio, trionfa il Tottenham.