Diretta Sorteggi Europa League e Conference: avversarie Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo i verdetti Champions, occhi puntati nuovamente sul Grimaldi Forum di Montecarlo dove, alle 13, sono in programma i sorteggi di Europa League e Conference. Due le italiane in gioco nella seconda competizione europea: la nuova Roma di Gasperini, che a Bergamo ha regalato una vittoria storica in Europa League, ci arriva in prima fascia, testa di serie numero 1; il Bologna di Italiano parte più dietro, nonostante la Champions affrontata lo scorso anno, e sarà nel quarto slot. Sarà invece testa di serie e nella fascia 1 in Conference, la Fiorentina di Pioli, alla ricerca del trionfo dopo due finali perse e un'eliminazione in semifinale. 36 le squadre per competizione, il sorteggio sarà tutto virtuale, sulla falsariga della Champions ricordando che in Conference League non ci sono 4 fasce da 9, ma 6 da 6, con 6 partite da disputare e non 8 come in Europa League e Champions. Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione. Oggi saranno comunicati gli accoppiamenti, entro il week end tutte le date e gli orari.