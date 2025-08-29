Diretta Sorteggi Europa League e Conference: avversarie Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo i verdetti Champions, occhi puntati nuovamente sul Grimaldi Forum di Montecarlo dove, alle 13, sono in programma i sorteggi di Europa League e Conference. Due le italiane in gioco nella seconda competizione europea: la nuova Roma di Gasperini, che a Bergamo ha regalato una vittoria storica in Europa League, ci arriva in prima fascia, testa di serie numero 1; il Bologna di Italiano parte più dietro, nonostante la Champions affrontata lo scorso anno, e sarà nel quarto slot. Sarà invece testa di serie e nella fascia 1 in Conference, la Fiorentina di Pioli, alla ricerca del trionfo dopo due finali perse e un'eliminazione in semifinale. 36 le squadre per competizione, il sorteggio sarà tutto virtuale, sulla falsariga della Champions ricordando che in Conference League non ci sono 4 fasce da 9, ma 6 da 6, con 6 partite da disputare e non 8 come in Europa League e Champions. Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione. Oggi saranno comunicati gli accoppiamenti, entro il week end tutte le date e gli orari.
Le fasce di Europa League
Fascia 1: Roma (ITA), Porto (POR), Rangers (SCO), Feyenoord (NED), Lille (FRA), GNK Dinamo (CRO), Real Betis (ESP), Salzburg (AUT), Aston Villa (ENG).
Fascia 2: Fenerbahçe (TUR), Braga (POR), Crvena Zvezda (SRB), Lyon (FRA), PAOK (GRE), Viktoria Plzeň (CZE), Ferencváros (HUN), Celtic (SCO), Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Fascia 3: Young Boys (SUI), Basel (SUI), Midtjylland (DEN), Freiburg (GER), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ENG), Sturm Graz (AUT), FCSB (ROU), Nice (FRA)
Fascia 4: Bologna (ITA), Celta (ESP), Stuttgart (GER), Panathinaikos (GRE), Malmö (SWE), Go Ahead Eagles (NED), Utrecht (NED), Genk (BEL), Brann (NOR)
Gli slot in Conference
Fascia 1: Fiorentina (ITA), AZ Alkmaar (NED), Shakhtar Donetsk (UKR), Slovan Bratislava (SVK), SK Rapid (AUT), Legia Warszawa (POL)
Fascia 2: Sparta Praha (CZE), Dynamo Kyiv (UKR), Crystal Palace (ENG), Lech Poznań (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shamrock Rovers (IRL)
Fascia 3: Omonoia (CYP), Mainz (GER), Strasbourg (FRA), Jagiellonia Białystok (POL), Celje (SLO), Rijeka (CRO)
Fascia 4: Zrinjski (ΒΙΗ), Lincoln Red Imps (GIB), KuPS Kuopio (FIN), AEK Athens (GRE), Aberdeen (SCO), Drita (KOS)
Fascia 5: Breiðablik (ISL), Sigma Olomouc (CZE), Samsunspor (TUR), Raków (POL), AEK Larnaca (CYP), Shkëndija (MKD)
Fascia 6: Häcken (SWE), Lausanne-Sport (SUI), Universitatea Craiova (ROU), Hamrun Spartans (MLT), Noah (ARM), Shelbourne (IRL)
Sorteggio Europa e Conference League: dove vederlo in tv e streaming
Il sorteggio per il girone unico dell'Europa League e della Conference 2025/2026, in programma dalle ore 13, sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200), sul sito o sull’app della UEFA, con commento in inglese, o sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport. Anche Tuttosport.com seguirà la cerimonia in tempo reale con la diretta testuale del sorteggio delle altre due competizioni europee: scopriremo insieme le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina (ma anche quelle di tutte le altre squadre), potrete leggere le reazioni di tutti i protagonisti, sapere quali match i club italiani giocheranno in casa e quali partite invece disputeranno in trasferta. Non perdete l'appuntamento di questa sera.
