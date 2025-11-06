Bologna-Brann: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

BOLOGNA - Reduce dal successo in rimonta nel derby emiliano contro il Parma (1-3), ottavo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara, il Bologna ospita il Brann nel quarto turno della fase campionato dell'Europa League. Sostituito dal suo vice Niccolini nelle ultime uscite, torna in panchina Vincenzo Italiano: il tecnico rossoblù ha smaltito la polmonite e ora può tornare a guidare i suoi ragazzi da vicino. Per puntare ai primi otto posti, Orsolini e compagni devono vincere: certo, mancano ancora cinque gare, ma conquistare il bottino pieno darebbe un grande slancio. Dopo la sconfitta a Birmingham contro l'Aston Villa all'esordio (1-0), il Bologna ha impattato sull'1-1 in casa contro il Friburgo prima di superare 2-1 la Steaua a Bucarest. Occhio, però, ai norvegesi, che di punti ne hanno addirittura sei e hanno riscattato il ko all'esordio a Lilla (2-1) superando tra le mura amiche Utrecht (1-0) e Glasgow Rangers (3-0).