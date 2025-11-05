Bologna, il vice di Italiano rivela: "Sarà in panchina, ma solo a una condizione"

Con la sfida contro il Parma sono salite a quattro le vittorie del Bologna nelle ultime sei partite giocate tra tutte le competizioni. I rossoblù stanno vivendo un buon momento di forma e non perdono dallo scorso 25 settembre. Ora, in vista della sfida di Europa League contro il Brann in programma giovedì 6 novembre, il dubbio più grande riguarda Vincenzo Italiano , che dopo la polmonite che l'ha tenuto ricoverato non è più tornato in panchina. Al Dall'Ara ci sarà?

Bologna, le parole di Nicolini sulle condizioni di Italiano

A parlare delle condizioni dell'allenatore del Bologna è stato il suo vice, Daniel Nicolini, che in conferenza stampa ha spiegato: "Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Ringrazio i nostri ragazzi, lo staff e tutto l'ambiente. Brann? Li abbiamo studiati. Guardando i dati è una squadra fisica e ben organizzata. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati sia mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo. Per esperienza personale, giocare in trasferta con le squadre nordiche è sempre più difficile sia per l'ambiente sia per il viaggio in sé. Noi abbiamo la fortuna di affrontarli in casa".

"Ci sarà tempo per pensare al Napoli"

Sull'infortunio di Freuler ha poi aggiunto: "Remo è una figura importante sia in campo sia nello spogliatoio. Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio, ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza. C'è ancora tempo, in caso, per cambiare la lista Uefa ma sono valutazioni che faranno il mister e la società. Turnover? Tra stasera e domani con il mister decideremo, ancora non lo so dire. Ci sarà tempo per pensare alla gara di domenica con il Napoli. Tutti i giocatori vorrebbero giocare tutte le partite, ma cerchiamo di variare tanto in base all'avversario. Per noi il gruppo è fondamentale e vogliamo tenere tutti vivi, sul pezzo e dentro al progetto".

