Italiano dimesso dall'ospedale: ecco come sta l'allenatore del Bologna

Il peggio è alle spalle per Vincenzo Italiano , dimesso nella mattinata di martedì 28 ottobre dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. L'allenatore del Bologna, infatti, era ricoverato dallo scorso 21 ottobre per una polmonite ma ora le sue condizioni sono migliorate e ha quindi potuto fare ritorno alla sua abitazione .

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Italiano

A comunicare l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Italiano è stato il club bìrossoblù, con questa nota ufficiale: "Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".

Le ultime novità verso il Torino

Italiano è stato quindi dimesso e potrebbe anche andare in panchina per la sfida il Torino in programma per mercoledì 29 ottobre. La novità più importante riguarda però i convocati: Odgaard è recuperato e sarà della partita. Resta ancora assente, invece, Ciro Immobile. Ecco la lista completa: "Pessina, Ravaglia, Skorupski; Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe".

