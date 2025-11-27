Roma-Midtjylland: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

ROMA - La Roma che deve restare sul pezzo e la sfida con il Midtjylland è l’occasione giusta "per restare concentrati sull’Europa", le parole di Gasperini. "Ci permette di non pensare al Napoli - aggiunge -. Per noi è importantissima perché dopo aver perso due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione e adesso dobbiamo rimediare". Di fronte, però, arriva la prima forza del super girone, capace di vincere tutte e quattro le gare fin qui disputate. "È un primo posto meritato - dice ancora il tecnico romanista -. Sono una bella squadra e con tanti giovani interessanti. La Danimarca, così come Norvegia e gli altri paesi scandinavi sono cresciuti. Da sempre hanno fisicità e ora ci hanno aggiunto qualità e tecnica. Si sono evoluti bene. Si vede anche con le nazionali. Anche con gli altri paesi europei non c’è più quella disparità di un tempo, non solo con l’Italia". Per questa sera, intanto, Gasperini recupera Hermoso, Dybala e Bailey, anche se nessuno di loro è pronto a cominciare dall’inizio
Roma-Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now e sull’app SkyGo In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè; Pellegini, Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Ghilardi, Rensch, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Dybala, Bailey, Hermoso. Indisponibili: Angelino, Dvbyk. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Erlic, Bech Soresen, Diao; Biskov, Billing, Castillo, Bak; Osorio, Cho; Franculino. Allenatore: Tullberg.
A disposizione: Ugboh, Lossl, Lee, Paulinho, Mbabu, Dani Silva, Bravo, Gogorza, Etim. Indisponibili: Nuno Santos, Braganca, Fresneda. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Dabanovic (Montenegro). Assistenti: Jovanovic e Todorovic. IV uomo: Boskovic. Var: Tiago Martins. Avar: Soren Storks.