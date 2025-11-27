Roma-Midtjylland: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

ROMA - La Roma che deve restare sul pezzo e la sfida con il Midtjylland è l’occasione giusta "per restare concentrati sull’Europa", le parole di Gasperini. "Ci permette di non pensare al Napoli - aggiunge -. Per noi è importantissima perché dopo aver perso due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione e adesso dobbiamo rimediare". Di fronte, però, arriva la prima forza del super girone, capace di vincere tutte e quattro le gare fin qui disputate. "È un primo posto meritato - dice ancora il tecnico romanista -. Sono una bella squadra e con tanti giovani interessanti. La Danimarca, così come Norvegia e gli altri paesi scandinavi sono cresciuti. Da sempre hanno fisicità e ora ci hanno aggiunto qualità e tecnica. Si sono evoluti bene. Si vede anche con le nazionali. Anche con gli altri paesi europei non c’è più quella disparità di un tempo, non solo con l’Italia". Per questa sera, intanto, Gasperini recupera Hermoso, Dybala e Bailey, anche se nessuno di loro è pronto a cominciare dall’inizio