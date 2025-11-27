Poker Bologna al Salisburgo: Bernardeschi ancora a segno. Il Lione ne fa 6, Fonseca in testa

Il Bologna torna a far festa al Dall'Ara. Gli uomini di Vincenzo Italiano superano il Salisburgo all'incontro valido per la 5ª giornata di Europa League imponendosi con il finale di 4-1. Un risultato che porta le firme di Jens Odgaard (26'), Thijs Dallinga (51'), Federico Bernardeschi (53') - seconda rete consecutiva per l'ex Juve che contro l'Udinese aveva feteggiato la sua prima marcatura in rossoblù - e Riccardo Orsolini (86'), e che ripaga inoltre l'amaro pareggio interno con il Brann. La classifica vede ora i Felsinei a quota 8 punti che valgono la 18ª posizione. L'agenda europea prevede invece la sfida contro il Celta Vigo - uscito sconfitto dal campo del Ludogorets - in programma alle ore 21 di giovedì 11 dicembre al Balaidos. Prima però, gli impegni di campionato contro Cremonese (1/12) e Lazio (7/12), intervellati dall'ottavo di Coppa Italia contro il Parma (4/12).

Bologna-Salisburgo: il racconto della partita

Non perde tempo il Bologna a guadagnare le prime occasioni da gol, dapprima con il colpo di testa di Pobega che al 12' manca di centimetri lo specchio della porta e in seguito con che Odgaard fallisce il tap-in sulla respinta di Schlager sul destro di Orsolini. Il danese si fa però perdonare sbloccando le marcature al 26' che finalizza la bella ripartenza dei rossoblù. Il Salisburgo allora reagisce e pareggia i conti al 33' con Vertessen che risponde presente alla repsinta di Ravaglia su Baidoo. Si torna presto sull'altro versante, dove gli uomini di Italiano provano a ritrovare il vantaggio con Pobega che ancora una volta manca di pochissimo l'appuntamento con il gol. I padroni di casa tornano all'assalto con il sinistro di Miranda respinto da Schlager, che pochi minuti dopo dice no anche al destro ravvicinato di Dallinga. Allo scadere del primo tempo, è invece l'ex Empoli Rasmussen a immolarsi sulla conclusione dal limite di Zortea. Nella ripresa, il Bologna riprende da dove aveva lasciato e torna in vantaggio grazie all'ex Tolosa che al 51' raccoglie il filtrante di Miranda e indovina la diagonale alle spalle di Schlager. Trascorrono 2 minuti e Bernardeschi cala il tris con un colpo di testa chiamato dal cross di Zortea, a sua volta innsecato da un uno-due fulminante dei Felsinei. La formazione di Letsch prova a rientrare in partita chiamando ancora una volta in causa Ravaglia con Vertessen e andando poi a segno con Ratkov, il cui gol viene però annullato per fuorigioco. Al 77', il portiere austriaco nega il poker a Fabbian. Si torna però subito nell'area di Ravaglia, con Ratkov che vede il suo destro infrangersi sulla traversa. A chiudere i conti ci pensa allora Orsolini che all'86' mette dentro il tap-in del definitivo 4-1.

Lione a valanga. Ok Betis e Genk

Tra gli altri risultati di giornata, il Lione di Paulo Fonseca travolge in trasferta il Maccabi Tel Aviv per 6-0. Un successo che segue il ko contro il Betis, a sua volta uscito vincitore dalla gara interna con l'Utrecht per 2-1, e che consente all'ex tecnico del Milan di salire al comando della classifica agganciando a quota 12 punti il Midtjylland, fermato all'Olimpico dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Così anche il Nottingham Forest di Sean Dyche - subentrato all'esonerato Ange Postecoglou nell'ottobre scorso - che batte in casa il Malmo con il finale di 3-0 e i belgi del Genk, che grazie al successo per 2-1 sul Basilea salgono a quota 10 punti. Così sugli altri campi: Go Ahead Eagles-Stoccarda 0-4, Panathinaikos-Sturm Graz 2-1, Stella Rossa-Steaua Bucarest 1-0, Rangers-Braga 1-1.