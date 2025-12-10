Italiano, mani avanti Bologna: "Il Celta ha appena battuto il Real. A Bernardeschi chiedo..."

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League del Bologna in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21 in casa del Celta Vigo. Il tecnico dei felsinei, prima dell'intervista, si è reso protagonista di un simpatico siparietto in collegamento col collega della Roma Gian Piero Gasperini. "Dobbiamo ancora andare a cena" ha detto Italiano, e Gasperini ha quindi risposto: "Sì è vero. E cerchiamo di mantenere alto questo ranking che ne abbiamo tutti bisogno". Italiano ha poi dichiarato: “Ho chiesto ai ragazzi un regalo di compleanno, ovvero uscire da qua a testa alta. Dopo un inizio complicato abbiamo cominciato a fare punti, e domani affrontiamo la squadra più qualitativa insieme all’Aston Villa. Hanno battuto il Real Madrid, sono in fiducia. Sarà molto tosta, ma noi ci siamo preparati e cercheremo di aggiungere punti alla classifica. Dobbiamo cercare di giocare bene e i ragazzi che andranno in campo faranno di tutto per dare il massimo”.
Le parole di Italiano
Il tecnico del Bologna ha proseguito così: “Ferguson ha ancora la febbre, speriamo che domani stia meglio e che possa essere della partita per darci una mano. Lucumi è in gruppo, ma non si sente ancora al top. C’è ancora domani per capire se il tendine che gli dà fastidio lo terrà ai box o meno. Non dovesse farcela dovremo adattare qualcun altro, Lykogiannis in passato ha ricoperto questo ruolo ogni tanto. Dominguez sta crescendo molto anche quando non ha la palla fra i piedi e sta imparando a ripiegare in difesa. Nelle ultime partite ho rivisto il giocatore dello scorso anno. Con l’esperienza arriveranno anche i gol, Orsolini in questo è un maestro”. L’allenatore ha poi continuato: “Non è una partita decisiva, ma non fare punti ci costringerà a fare gli straordinari nelle prossime gare. In Europa mai nulla è scontato o certo, per noi è importante e dobbiamo cercare di fare una grande partita. Non è sempre facile recuperare ogni 3/4 giorni, ma andare in giro per l’Europa contro queste squadre è un privilegio, e dobbiamo tenercelo stretto”. Italiano ha poi concluso così: "Quello che chiedo è ai nostri esterni è di essere più attaccanti che esterni puri da piedi sulla linea laterale: quindi fare presenza in area, affiancare la punta ed essere più concreti. In questo senso Orsolini è un maestro, vorrei alzare i numeri anche degli altri".
Le dichiarazioni di Miranda
"Il Celta sta facendo bene negli ultimi tempi, è una grande squadra con un grande allenatore, dovremo lavorare tanto per portare a casa i tre punti, sarà difficile". Così a Sky Sport Juan Miranda, alla vigilia della trasferta di Vigo in Europa League: "Anche un pari andrebbe bene vista l'emergenza in difesa? Noi dobbiamo puntare a vincere sempre, dietro manca qualcuno e vorrà dire che ci sarà da lavorare di più ma dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti". L'obiettivo del Bologna è entrare nelle prime otto ed evitare i play-off "ma intanto pensiamo a vincere domani".