Italiano, mani avanti Bologna: "Il Celta ha appena battuto il Real. A Bernardeschi chiedo..."

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League del Bologna in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21 in casa del Celta Vigo . Il tecnico dei felsinei, prima dell'intervista, si è reso protagonista di un simpatico siparietto in collegamento col collega della Roma Gian Piero Gasperini . "Dobbiamo ancora andare a cena" ha detto Italiano, e Gasperini ha quindi risposto: "Sì è vero. E cerchiamo di mantenere alto questo ranking che ne abbiamo tutti bisogno". Italiano ha poi dichiarato: “Ho chiesto ai ragazzi un regalo di compleanno, ovvero uscire da qua a testa alta. Dopo un inizio complicato abbiamo cominciato a fare punti, e domani affrontiamo la squadra più qualitativa insieme all’Aston Villa. Hanno battuto il Real Madrid, sono in fiducia. Sarà molto tosta, ma noi ci siamo preparati e cercheremo di aggiungere punti alla classifica. Dobbiamo cercare di giocare bene e i ragazzi che andranno in campo faranno di tutto per dare il massimo”.

Le parole di Italiano

Il tecnico del Bologna ha proseguito così: “Ferguson ha ancora la febbre, speriamo che domani stia meglio e che possa essere della partita per darci una mano. Lucumi è in gruppo, ma non si sente ancora al top. C’è ancora domani per capire se il tendine che gli dà fastidio lo terrà ai box o meno. Non dovesse farcela dovremo adattare qualcun altro, Lykogiannis in passato ha ricoperto questo ruolo ogni tanto. Dominguez sta crescendo molto anche quando non ha la palla fra i piedi e sta imparando a ripiegare in difesa. Nelle ultime partite ho rivisto il giocatore dello scorso anno. Con l’esperienza arriveranno anche i gol, Orsolini in questo è un maestro”. L’allenatore ha poi continuato: “Non è una partita decisiva, ma non fare punti ci costringerà a fare gli straordinari nelle prossime gare. In Europa mai nulla è scontato o certo, per noi è importante e dobbiamo cercare di fare una grande partita. Non è sempre facile recuperare ogni 3/4 giorni, ma andare in giro per l’Europa contro queste squadre è un privilegio, e dobbiamo tenercelo stretto”. Italiano ha poi concluso così: "Quello che chiedo è ai nostri esterni è di essere più attaccanti che esterni puri da piedi sulla linea laterale: quindi fare presenza in area, affiancare la punta ed essere più concreti. In questo senso Orsolini è un maestro, vorrei alzare i numeri anche degli altri".

Le dichiarazioni di Miranda

"Il Celta sta facendo bene negli ultimi tempi, è una grande squadra con un grande allenatore, dovremo lavorare tanto per portare a casa i tre punti, sarà difficile". Così a Sky Sport Juan Miranda, alla vigilia della trasferta di Vigo in Europa League: "Anche un pari andrebbe bene vista l'emergenza in difesa? Noi dobbiamo puntare a vincere sempre, dietro manca qualcuno e vorrà dire che ci sarà da lavorare di più ma dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti". L'obiettivo del Bologna è entrare nelle prime otto ed evitare i play-off "ma intanto pensiamo a vincere domani".