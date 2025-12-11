Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Celta Vigo-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

I rossoblù di Vincenzo Italiano sfidano gli spagnoli nel sesto turno della fase campionato: in palio punti preziosi in ottica qualificazione
4 min
Celta Vigo-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

VIGO (SPAGNA) - Reduce dall'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio in campionato, il Bologna vola in Spagna dove alle ore 21 sfida il Celta Vigo nel sesto turno della fase campionato dell'Europa League. I rossoblù fin qui hanno racimolato otto punti, uno in meno rispetto agli avversari. Dopo la sconfitta a Birmingham contro l'Aston Villa (1-0), i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi pareggiando tra le mura amiche contro Friburgo (1-1) e Brann (0-0) e battendo la Steaua Bucarest (1-2) in Romania e il Salisburgo al Dall'Ara (4-1). Negli agli due match gli emiliani ospiteranno il Celtic Glasgow giovedì 22 gennaio alle 18.45 mentre la settimana seguente faranno visita al Maccabi Tel Aviv. La formazione di Claudio Giraldez, invece, ha aperto e chiuso con due sconfitte esterne contro Stoccarda (2-1) e Ludogorets (3-2). In mezzo tre successi di fila: due in casa contro Paok Salonicco (3-1) e Nizza (2-1) e quella a Zagabria contro la Dinamo (3-0). Nelle due gare restanti gli spagnoli sfiderano il Lilla davanti ai propri tifosi e la Stella Rossa in trasferta. 

SEGUI CELTA VIGO-BOLOGNA

Celta Vigo-Bologna: diretta tv e streaming

Celta Vigo-Bologna, gara valida per il sesto turno della fase campionato dell'Europa League, è in programma alle ore 21 al Balaidos di Vigo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Damian Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, W. Swedberg; Borge Iglesias. Allenatore: Giraldez. 

A disposizione: Vidal, Villar, Fernandez, Lago, Ristic, Rodriguez, Rueda, Alvarez, Roman, Sotelo, El-Abdellaoui, Jutglà, Zaragoza. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Miranda, Zortea, Ferguson, Cambiaghi, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe. 

ARBITRO: Petrescu (Romania). ASSISTENTI: Ghinguleac (Romania)-Voda (Romania). IV UFFICIALE: Moldoveanu (Romania). VAR: England (Inghilterra). ASS. VAR: Birsan (Romania). 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS