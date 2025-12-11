Celta Vigo-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

VIGO (SPAGNA) - Reduce dall'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio in campionato, il Bologna vola in Spagna dove alle ore 21 sfida il Celta Vigo nel sesto turno della fase campionato dell'Europa League. I rossoblù fin qui hanno racimolato otto punti, uno in meno rispetto agli avversari. Dopo la sconfitta a Birmingham contro l'Aston Villa (1-0), i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi pareggiando tra le mura amiche contro Friburgo (1-1) e Brann (0-0) e battendo la Steaua Bucarest (1-2) in Romania e il Salisburgo al Dall'Ara (4-1). Negli agli due match gli emiliani ospiteranno il Celtic Glasgow giovedì 22 gennaio alle 18.45 mentre la settimana seguente faranno visita al Maccabi Tel Aviv. La formazione di Claudio Giraldez, invece, ha aperto e chiuso con due sconfitte esterne contro Stoccarda (2-1) e Ludogorets (3-2). In mezzo tre successi di fila: due in casa contro Paok Salonicco (3-1) e Nizza (2-1) e quella a Zagabria contro la Dinamo (3-0). Nelle due gare restanti gli spagnoli sfiderano il Lilla davanti ai propri tifosi e la Stella Rossa in trasferta.