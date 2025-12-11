Celtic-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La Roma di Gasperini è chiamata a rialzarsi. Dopo le ultime uscite tutt'altro che entusiasmanti contro Napoli e Cagliari, i giallorossi affronteranno adesso la trasferta europea di Glasgow. Dybala e compagni, dopo aver già affrontato e battuto i Rangers, se la vedranno con il Celtic di Wilfried Nancy, che alla vigilia della gara ha parlato così: "Rispetto molto Gasperini perché il suo modo di giocare, il suo stile, è qualcosa che ho studiato molti anni fa. Quindi sono davvero emozionato per questa sfida. Il mio compito da allenatore è trovare soluzioni e poi stabilire le priorità su cui lavorare - ha spiegato il tecnico, subentrato a Martin O'Neill che a sua volta aveva preso il posto di Brendan Rodgers -. Non dobbiamo dimenticare che partiamo da una buona base. Il mio lavoro non è rivoluzionare tutto, ma aggiungere delle cose a questa base sia dal punto difensivo che offensivo". In vista della delicata sfida europea ha parlato, ovviamente, anche Gasperini in conferenza stampa: "Il Celtic è un'ottima squadra, anche nell'ultima partita ha fatto una buonissima gara nonostante il risultato negativo. Non è mai facile giocare in questo stadio che trasuda tradizione e storia. Domani sarà una bella partita, entrambe le squadre vogliono ottenere dei punti che iniziano a pesare"