Celtic-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La Roma di Gasperini è chiamata a rialzarsi. Dopo le ultime uscite tutt'altro che entusiasmanti contro Napoli e Cagliari, i giallorossi affronteranno adesso la trasferta europea di Glasgow. Dybala e compagni, dopo aver già affrontato e battuto i Rangers, se la vedranno con il Celtic di Wilfried Nancy, che alla vigilia della gara ha parlato così: "Rispetto molto Gasperini perché il suo modo di giocare, il suo stile, è qualcosa che ho studiato molti anni fa. Quindi sono davvero emozionato per questa sfida. Il mio compito da allenatore è trovare soluzioni e poi stabilire le priorità su cui lavorare - ha spiegato il tecnico, subentrato a Martin O'Neill che a sua volta aveva preso il posto di Brendan Rodgers -. Non dobbiamo dimenticare che partiamo da una buona base. Il mio lavoro non è rivoluzionare tutto, ma aggiungere delle cose a questa base sia dal punto difensivo che offensivo". In vista della delicata sfida europea ha parlato, ovviamente, anche Gasperini in conferenza stampa: "Il Celtic è un'ottima squadra, anche nell'ultima partita ha fatto una buonissima gara nonostante il risultato negativo. Non è mai facile giocare in questo stadio che trasuda tradizione e storia. Domani sarà una bella partita, entrambe le squadre vogliono ottenere dei punti che iniziano a pesare"
Segui Celtic-Roma sul nostro sito
Celtic-Roma: dove vederla
Il match tra il club scozzese ed i giallorossi è in programma questa sera alle ore 21, al 'Celtic Park' di Glasgow. Sarà possibile assistere al match di Europa League dei giallorossi in esclusiva su Sky Sport.
Celtic-Roma: le probabili formazioni
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; Engels, Hatate, McGregor; Nygren, Maeda, Yang Hyun-Jun. All. Nancy. A disposizione: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Tounekti, Balikwisha, Iheanacho, Bernardo, Murray, Ralston. Indisponibili: Carter-Vickers, Forrest, Johnston, Jota, Osmand, Saracchi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Saracchi, Scales.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pisilli, Dybala. All. Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Pellegrini, Tsimikas, Bailey, El Shaarawy, Ferguson. Indisponibili: Baldanzi, Dovbyk, Vasquez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
ARBITRO: Kovacs. ASSISTENTI: Marica-Tunyogi. IV UOMO: Kovacs. VAR: Popa. ASS. VAR: Brisard.