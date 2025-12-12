Tuttosport.com
Pagelle Celta Vigo-Bologna: Bernardeschi show, Pobega un gigante

Continua la risalita della squadra guidata da Italiano: i rossoblù ora sono tredicesimi. Una doppietta del numero 10 cancella il vantaggio degli spagnoli
© APS
Mirco Melloni
1 min

Pagelle Celta Vigo

Radu 6.5 Senza colpe.

Javi Rodriguez 5.5 Senza fronzoli, graziato da Petrescu.

Starfelt 5.5 Rischia quando “manda in porta” Rowe, che lo perdona.

Ristic 5.5 Tiene in gioco Pobega sull’azione del penalty. Carreira 6 Fatica con Rowe.

Beltran 5.5 In balia della mediana rossoblù.

Roman (34’ st) ng.

Moriba 6.5 Fisico e qualità.

Oscar Mingueza 5.5 Una persa in uscita genera l’azione sprecata da Castro.

Rueda (22’ st) 5.5 Nervoso.

Swedberg 7 L’eroe di Madrid scappa a Lykogiannis e crea l’1-0 di Zaragoza.

Iago Aspas (22’ st) 5.5 “Tradisce” con la palla persa nell’azione dell’1-2.

Borja Iglesias 5.5 Duella con Heggem, non prevale.

Jutglà (22’ st) 5 Annullato da Heggem.

Zaragoza 7 Primo gol stagionale.

Alvarez (1’ st) 5 Invisibile.

All. Giraldez 5.5 Dopo il successo al Bernabeu, il Celta delude. Sbaglia i cambi.

Pagelle Bologna

Ravaglia 6 Non deve parare, fa il libero aggiunto. Holm 6.5 Si sgancia spesso, sempre attento.

Heggem 7 Unico baluardo della difesa.

Lykogiannis 5 Adattato al centro, ma è a sinistra che perde il contrasto con Swedberg che porta all’1-0.

Miranda 6 Senza sbavature.

Moro 7 Più intraprendente e meno scolastico: da applausi l’apertura per Bernardeschi ma è fuorigioco millimetrico…

Ferguson (42’ st) ng.

Pobega 7 Tiene alto il baricentro. Il fuorigioco vanifica il suo 1-1, ma poco dopo il Var “promuove” la sua azione che porta al rigore.

Odgaard (42’ st) ng

Bernardeschi 8.5 Si vede subito che è ispirato, ma un errore di Castro e il Var (fuorigioco nell’azione del gol di Pobega) vanificano i suoi assist. Allora si mette in proprio, realizzando il pari dal dischetto, poi la puntata con cui firma il sorpasso entra nella storia europea del Bologna.

Orsolini (35’ st) ng.

Fabbian 6.5 Si esalta nel clima da battaglia.

Rowe 5.5 Trottola impazzita. Non demeriterebbe, ma si mangia l’1-1 a tu per tu con Radu.

Cambiaghi (22’ st) 7 Con il fuoco dentro, il suo recupero genera l’1-2 di Bernardeschi.

Castro 5.5 Troppi errori sotto porta, in primis al 43’, quando sul cioccolatino di Bernardeschi tira su Radu.

Dallinga (35’ st) ng.

All. Italiano 7.5 Bernardeschi gli fa un bel regalo di compleanno. Vittoria e prestazione non banali considerando le assenze e lo svantaggio. È un Bologna padrone del campo.

ARBITRO Petrescu 5.5 Mancano due gialli a Javi Rodriguez. Bene sul rigore.

 

 

 

Pagelle Celta Vigo-Bologna: Bernardeschi show, Pobega un gigante
Pagelle Bologna

