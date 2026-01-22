Tuttosport.com
Roma-Stoccarda: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

I giallorossi ospitano la formazione di Hoeness all’incontro valido per la penultima giornata del torneo
3 min
RomaStoccardaEuropa League

La Roma ospita lo Stoccarda all’incontro valido per la penultima giornata di Europa League. Reduci da 3 successi consecutivi contro Celtic, Midtjylland e Rangers, i giallorossi scendono in campo con 12 punti che tengono aperta la corsa alla qualificazione diretta. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Sebastian Hoeness, che in Europa vanta la stessa quota punta degli uomini di Gian Piero Gasperini. Nei rispettivi campionati invece, Roma è Stoccarda sono reduci rispettivamente dalla vittoria sul Torino, a cui aveva già ceduto i quarti di Coppa Italia e dal pareggio con l’Union Berlino, seguito al 3-2 sull’Eintracht. Risultati che in entrambi i casi sono valsi il 4º posto in Serie A e Bundesliga. L’ultimo appuntamento in Europa vedrà invece Matias Soulé e compagni affrontare in trasferta il Panathinaikos, mentre gli svevi ospiteranno lo Young Boys. 

Roma-Stoccarda: diretta e dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Gasperini e Hoeness è in programma alle ore 21 di giovedì 22. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now tv. 

Segui Roma-Stoccarda sul nostro sito.

Roma-Stoccarda: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Sangaré, El Aynaoui, Cristante, Dybala, Lulli.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Demirovic, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness.

A disposizione: Bredlow, Assignon, Olivier, Groiss, Nothnagel, Demirovic, Jeltsch, Andrés, Mule, Bouanani, Kastanaras.

Arbitro: Brooks (Inghilterra); Assistenti: Bennett-Davies; Quarto uomo: England; Var: Gillett; Ass. Var: van Boekel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

