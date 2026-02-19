Brann-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League in tempo reale

BERGEN (Norvegia) - Il Bologna punta forte sull'Europa League, unica competizione in cui abbia ancora qualcosa da dire. E di fatto è pure l'unica strada percorribile per tornare in Europa il prossimo anno, visto come si è messo il campionato. Il cammino non può prescindere dall'eliminazione del Brann, avversario più che alla portata dei rossoblù. Poi Roma o Friburgo si vedrà. Il precedente di novembre al Dall'Ara fu caratterizzato dalla cervellotica espulsione di Lykogiannis: seppure in dieci per tre quarti di gara, il Bologna dominò i norvegesi senza però riuscire a passare. Finì 0-0, con Italiano a citarla sempre come la partita che lo fa recriminare di più di tutta la prima fase. Con un successo, il Bologna avrebbe evitato i playoff entrando tra le prime otto. Invece ora ha questo turno da giocare, sperando e contando che sia soltanto un fastidio