Brann-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League in tempo reale

Rossoblù in Norvegia per l'andata dei playoff della coppa che diventa l'obiettivo della stagione
3 min
BolognaBrannEuropa League

BERGEN (Norvegia) - Il Bologna punta forte sull'Europa League, unica competizione in cui abbia ancora qualcosa da dire. E di fatto è pure l'unica strada percorribile per tornare in Europa il prossimo anno, visto come si è messo il campionato. Il cammino non può prescindere dall'eliminazione del Brann, avversario più che alla portata dei rossoblù. Poi Roma o Friburgo si vedrà. Il precedente di novembre al Dall'Ara fu caratterizzato dalla cervellotica espulsione di Lykogiannis: seppure in dieci per tre quarti di gara, il Bologna dominò i norvegesi senza però riuscire a passare. Finì 0-0, con Italiano a citarla sempre come la partita che lo fa recriminare di più di tutta la prima fase. Con un successo, il Bologna avrebbe evitato i playoff entrando tra le prime otto. Invece ora ha questo turno da giocare, sperando e contando che sia soltanto un fastidio

Brann-Bologna quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Brann-Bologna su Tuttosport.com

Dove vedere Brann-Bologna streaming e diretta tv

Brann-Bologna gara valida per l’andata dei playoff di Europa League e in programma oggi alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia) e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Brann-Bologna

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Alexandesson.
A disposizione: Klausen, Dragsnes, Eikrem, Gudmundsson, Remmem, Torsvik, N. Castro, Finne Hansen, Ingason, Laegreid, Sande, Thorsteinsson. Indisponibili: Magnusson. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pedersen

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heegm, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini. Odgaard, Rowe; astro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Joao Mario, Vitik, Moro, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez. Indisponibili: Lykogiannis. Squalificati: nessuno. Diffidati: Miranda

Arbitro: Obrenovic (Slovenia). Assistenti: Praprotnik e Klancnik. IV uomo: Matosa. Var: Borosak. Avar: Sagrkovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

