"Gasperini esempio, la Roma la volevo evitare: ecco perché": Italiano e il derby di Europa League

Una vigilia di Europa League particolare perché all'orizzonte c'è un derby tutto italiano tra il Bologna e la Roma . Le due squadre arrivano all'appuntamento del Dall'Ara dopo il ko in campionato e, dunque, c'è la voglia da entrambe le parti di volersi ritrovare e farlo in campo europeo potrebbe dare nuovi stimoli e riportare entusiasmo. Una partita importante, ancor di più per i rossoblù perché davanti ai propri tifosi, un tema toccato anche da Italiano nella conferenza stampa di vigilia.

Italiano, conferenza Bologna-Roma

Italiano commenta così la sfida contro la Roma: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Li temo nel complesso. Gasperini? È stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare". Su Malen: "In alcuni movimenti l'allenatore lo ha già educato. Dovremo stare attenti perché è velocissimo ad attaccare la profondità. Si vede che è felice della scelta che ha fatto per come interpreta le partite".

Condizione Bologna e difficoltà al Dall'Ara

Il tengo prosegue e parla delle condizioni del Bologna: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo arginare bene e speriamo di far emergere qualche loro difetto. Speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci". Sulle partite al Dall'Ara e le difficoltà: "Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un po' di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare. Stiamo pagando a caro prezzo alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".