"Gasperini esempio, la Roma la volevo evitare: ecco perché": Italiano e il derby di Europa League

Una vigilia di Europa League particolare perché all'orizzonte c'è un derby tutto italiano tra il Bologna e la Roma. Le due squadre arrivano all'appuntamento del Dall'Ara dopo il ko in campionato e, dunque, c'è la voglia da entrambe le parti di volersi ritrovare e farlo in campo europeo potrebbe dare nuovi stimoli e riportare entusiasmo. Una partita importante, ancor di più per i rossoblù perché davanti ai propri tifosi, un tema toccato anche da Italiano nella conferenza stampa di vigilia.
Italiano, conferenza Bologna-Roma
Italiano commenta così la sfida contro la Roma: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Li temo nel complesso. Gasperini? È stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare". Su Malen: "In alcuni movimenti l'allenatore lo ha già educato. Dovremo stare attenti perché è velocissimo ad attaccare la profondità. Si vede che è felice della scelta che ha fatto per come interpreta le partite".
Condizione Bologna e difficoltà al Dall'Ara
Il tengo prosegue e parla delle condizioni del Bologna: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo arginare bene e speriamo di far emergere qualche loro difetto. Speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci". Sulle partite al Dall'Ara e le difficoltà: "Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un po' di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare. Stiamo pagando a caro prezzo alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".
Giudizo Bologna e il derby italiano
Sul giudizio del Bologna in caso di passaggio del turno: "Non cambierà, perché poi ai quarti di finale mi farete la stessa domanda. Ci sarà un ostacolo grande da superare, tuttavia dopo aver reagito al momento difficile vissuto abbiamo vinto cinque partite e può capitare passare anche attraverso sconfitte come col Verona. In Serie A per battere chiunque si deve faticare. Abbiamo davanti una grande opportunità per cercare di proseguire il percorso, ma bisogna aspettare ancora un po' per dare un giudizio sulla stagione". Sul derby italiano in Europa: "È la prima volta che mi accade ed è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe e anche per un discorso di ranking. Champions? Il cammino dell'anno scorso è stato importante. Non giudico il cammino delle altre, ma noi più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare". Sugli errori nella gestione del pallone: "Spesso in casa siamo andati in difficoltà sotto questo punto di vista. In primis non dobbiamo sbagliare ed essere superficiali. Contro squadre con baricentro basso e attendiste, se non lavoriamo bene sulle preventive prendiamo gol. Abbiamo lavorato meglio per limitare gli errori".
Castro, Miranda e le parole di Bernardeschi
L'allenatore poi parla del recupero di Miranda ed Heggem: "Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora da solo. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno". Su Pobega: "Domani ha molte possibilità di partire dall'inizio. A noi ha dato tantissimo e darà tantissimo. Che subentri o che qualche partita non venga schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l'Udinese ha giocato tutta la partita e avendo gare ravvicinate è normale che ci siano delle rotazioni". Sul'utilizzo di Castro da titolare: "Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Thijs (Dallinga ndr) sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino a ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica col Sassuolo". A chiudere sulle parole di Bernardeschi: "Vincere l'Europa League? È un cammino complicato con squadre di grandissimo valore. Mi fa piacere che Fede abbia quest'ambizione, ce l'abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo a parole".
Una vigilia di Europa League particolare perché all'orizzonte c'è un derby tutto italiano tra il Bologna e la Roma. Le due squadre arrivano all'appuntamento del Dall'Ara dopo il ko in campionato e, dunque, c'è la voglia da entrambe le parti di volersi ritrovare e farlo in campo europeo potrebbe dare nuovi stimoli e riportare entusiasmo. Una partita importante, ancor di più per i rossoblù perché davanti ai propri tifosi, un tema toccato anche da Italiano nella conferenza stampa di vigilia.
Italiano, conferenza Bologna-Roma
Italiano commenta così la sfida contro la Roma: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Li temo nel complesso. Gasperini? È stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare". Su Malen: "In alcuni movimenti l'allenatore lo ha già educato. Dovremo stare attenti perché è velocissimo ad attaccare la profondità. Si vede che è felice della scelta che ha fatto per come interpreta le partite".
Condizione Bologna e difficoltà al Dall'Ara
Il tengo prosegue e parla delle condizioni del Bologna: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo arginare bene e speriamo di far emergere qualche loro difetto. Speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci". Sulle partite al Dall'Ara e le difficoltà: "Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un po' di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare. Stiamo pagando a caro prezzo alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".