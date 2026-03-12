Gasperini: "Povero Pellegrini, lasciatelo stare. Che penso di Zaragoza e come sta Soulé"

L'ex Juventus è stato uno dei migliori in campo nonché spina nel fianco: "No, Bernardeschi gioca sempre in quella zona, non è che andato a giocare in altre zone. Poi Bernardeschi ha fatto delle ottime cose, però in Bologna ha sicuramente anche dei giocatori forti. Devo dire che poi il risultato probabilmente è giusto così, perché anche noi abbiamo avuto parecchie situazioni pericolose".

L'up-and-under di Svilar era studiato?

L'azione dalla quale scaturisc eil gol del pareggio nasce da un rivio altissimo del portiere Svilar, una tattica che viene usata ad esempio dall'Everton, era studiata? Gasperini: "No, ma ormai le seconde palle sono diventate determinanti, perché queste pressioni molto alte che ormai fanno in tanti, ti costringe spesso a giocare con la palla lunga, perché altrimenti i rischi sono troppo alti o hai un livello tecnico veramente importante. Quindi si finisce molto spesso per giocare questo calcio rugby. Sulle seconde palle poi dopo si gioca molto delle possibilità, se vai nella metà campo avversario, di costruire azioni da gol. Credo che sia una cosa un po' di stagione. Credo che appena cambieranno un po' i climi ci saranno altre temperature. Dopo come succede nei finali di partita, quando si arrivano nei venti minuti in mezz'ora finale e si comincia a giocare un calcio un po' più palleggiato, credo che tra breve potrà essere anche così".

Cosa ha detto la partita di oggi

Quali indicazioni ha dato il match del Dall'Ara: "Nel calcio rugby forse servono giocatori strutturati anche davanti. Indubbiamente, se la partita è su questo piano è evidente che l'aspetto tecnico nella costruzione del gioco diventa molto più difficile.Si lavora molto sulla struttura. Noi abbiamo una squadra sicuramente molto giovane, almeno oggi in campo, e quindi qualche deficit di forza lo possiamo concedere, però poi nei novanta minuti siamo venuti fuori direi bene. A Roma probabilmente sarà una partita decisiva, però è chiaro che tutte e due le squadre hanno la capacità di offrire anche una partita diversa".