Solo un’italiana approderà ai quarti di Europa League. Questa la sentenza dell’urna di Nyon, che una volta chiusa la fase a girone unico con la Roma classificata all’ultimo posto utile per la qualificazione diretta e il Bologna in 10ª posizione, ha messo contro le formazioni di Italiano e Gasperini che si contenderanno gli ottavi al doppio appuntamento del 12 e 19 marzo. Sullo stesso lato del tabellone, a contendersi i quarti sono Lilla di Genesio e Aston Villa di Emery. Benvenuti alla diretta di Bologna-Roma!
19:33
FINE PRIMO TEMPO
Termina senza reti la prima frazione di gioco. Pobega sfiora il vantaggio di testa nell'ultima azione prima dell'intervallo.
19:32
45' - Miracolo di Svilar su tiro di Bernardeschi
Ancora l'ex Juventus, migliore in campo, pericoloso: sinistro a giro dal limite dell'area. Il portiere della Roma si supera e mette in angolo.
19:27
39' - Guizzo di Bernardeschi, la Roma si salva in corner
Azione personale dell'esterno rossoblù, tra i più attivi del match. Crea scompiglio in area giallorossa e guadagna un calcio d'angolo.
19:20
34' - La gara non decolla
Le due squadre si attendono senza rischiare. Tanti falli e poco più.
19:13
Live action della partita
Continua la sfida tra Bologna e Roma. Al momento grande equilibrio in campo.
19:07
20' - Grande occasione per Zaragoza
Prima opportuntà per la Roma. Lo spagnolo, però, non trova la porta in diagonale da buona posizione.
19:02
15' - Ammonizione anche in casa Roma: giallo a Wesley
L'esterno giallorosso ammonito per aver fermato irregolarmente Joao Mario.
19:00
13' - Primo giallo del match: ammonito Miranda
Ammonizione per il calciatore del Bologna dopo una fallo su Zaragoza. Era diffidato, salterà la sfida di ritorno.
18:58
11' - Tentativo di Bernardeschi
L'ex Juventus calcia dal limite: il suo tiro è murato dalla difesa ospite.
18:57
9' - Roma in difficoltà in avvio
Inizio complicato per i giallorossi, che faticano a uscire.
18:49
2' - Subito chance per il Bologna
Bellissima ripartenza dei rossoblù dopo un corner della Roma: Bernardeschi ne salta due in velocità, ma poi non riesce ad agganciare su filtrante di Rowe al centro dell'area di rigore.
18:46
CALCIO D'INIZIO
Si parte: è iniziata la sfida tra Bologna e Roma.
18:40
Pochi minuti e comincia la sfida
Manca pochissimo all'inizio della gara tra rossoblù e giallorossi allo stadio Renato Dall'Ara.
18:32
Quarto derby europeo per la Roma
Due squadre italiane tornano ad affrontarsi in Europa League ad appena due anni di distanza dall'ultima volta. Nella stagione 2023/24, infatti, sempre la Roma affrontò ed eliminò il Milan nei quarti di finale. Per i giallorossi sarà il quarto derby europeo, dopo la finale del 1991 persa contro l'Inter e quello sfavorevole con la Fiorentina nei quarti del 2014/15. Sarà una prima volta assoluta, invece, per il Bologna se si esclude la semifinale di Coppa Intertoto contro la Sampdoria nel 1998-1999.
18:19
Confronto delle due squadre in Europa League
Ecco numeri e statistiche delle due formazioni nella competizione europea.
18:14
Gasperini: "Non lasciamo niente"
"Le priorità sono tutte e due: campionato ed Europa League. Non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta" ha detto l'allenatore della Roma in conferenza stampa alla vigilia.
18:03
Quote e pronostico del match
Analisi e previsioni della sfida d'andata del derby italiano in programma al Dall'Ara. LEGGI TUTTO
17:50
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini.
17:45
Le parole di Italiano alla vigilia
La conferenza stampa del tecnico del Bologna. LEGGI TUTTO
17:30
Roma, infortunio pesante per Gasperini
Niente Europa League e neanche Como per il pilastro giallorosso: cos'è successo. LEGGI TUTTO
17:15
Bologna-Roma: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti e le panchine di Bologna e Roma: fischio d’inizio ore 18.45!
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Ghilardi, Ziolkowski, Vaz, Pellegrini, El Shaarawy.