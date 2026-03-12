Tuttosport.com
Bologna-Roma, diretta Europa League: risultato in tempo reale, Bernardeschi e Zaragoza vicini al gol

I rossoblù ricevono la formazione giallorossa nell'incontro valido per l'andata degli ottavi di finale. Prossimo appuntamento il 19 all'Olimpico
9 min
RomaBolognaliveblog
Bologna
Bologna
    Roma
    Roma
      0 - 0
      Fine 1° tempo
      Europa LEAGUE - 12.03.2026
      Renato Dall'Ara

      Arbitro Sven Jablonski
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Bologna
      0 - 0
      Fine 1° tempo
      Roma
      Aggiorna

      Solo un’italiana approderà ai quarti di Europa League. Questa la sentenza dell’urna di Nyon, che una volta chiusa la fase a girone unico con la Roma classificata all’ultimo posto utile per la qualificazione diretta e il Bologna in 10ª posizione, ha messo contro le formazioni di Italiano e Gasperini che si contenderanno gli ottavi al doppio appuntamento del 12 e 19 marzo. Sullo stesso lato del tabellone, a contendersi i quarti sono Lilla di Genesio e Aston Villa di Emery. Benvenuti alla diretta di Bologna-Roma!

      19:33

      FINE PRIMO TEMPO

      Termina senza reti la prima frazione di gioco. Pobega sfiora il vantaggio di testa nell'ultima azione prima dell'intervallo.

      19:32

      45' - Miracolo di Svilar su tiro di Bernardeschi

      Ancora l'ex Juventus, migliore in campo, pericoloso: sinistro a giro dal limite dell'area. Il portiere della Roma si supera e mette in angolo.

      19:27

      39' - Guizzo di Bernardeschi, la Roma si salva in corner

      Azione personale dell'esterno rossoblù, tra i più attivi del match. Crea scompiglio in area giallorossa e guadagna un calcio d'angolo.

      19:20

      34' - La gara non decolla

      Le due squadre si attendono senza rischiare. Tanti falli e poco più.

      19:13

      Live action della partita

      Continua la sfida tra Bologna e Roma. Al momento grande equilibrio in campo.

      19:07

      20' - Grande occasione per Zaragoza

      Prima opportuntà per la Roma. Lo spagnolo, però, non trova la porta in diagonale da buona posizione.

      19:02

      15' - Ammonizione anche in casa Roma: giallo a Wesley

      L'esterno giallorosso ammonito per aver fermato irregolarmente Joao Mario.

      19:00

      13' - Primo giallo del match: ammonito Miranda

      Ammonizione per il calciatore del Bologna dopo una fallo su Zaragoza. Era diffidato, salterà la sfida di ritorno.

      18:58

      11' - Tentativo di Bernardeschi

      L'ex Juventus calcia dal limite: il suo tiro è murato dalla difesa ospite.

      18:57

      9' - Roma in difficoltà in avvio

      Inizio complicato per i giallorossi, che faticano a uscire.

      18:49

      2' - Subito chance per il Bologna

      Bellissima ripartenza dei rossoblù dopo un corner della Roma: Bernardeschi ne salta due in velocità, ma poi non riesce ad agganciare su filtrante di Rowe al centro dell'area di rigore.

      18:46

      CALCIO D'INIZIO

      Si parte: è iniziata la sfida tra Bologna e Roma.

      18:40

      Pochi minuti e comincia la sfida

      Manca pochissimo all'inizio della gara tra rossoblù e giallorossi allo stadio Renato Dall'Ara.

      18:32

      Quarto derby europeo per la Roma

      Due squadre italiane tornano ad affrontarsi in Europa League ad appena due anni di distanza dall'ultima volta. Nella stagione 2023/24, infatti, sempre la Roma affrontò ed eliminò il Milan nei quarti di finale. Per i giallorossi sarà il quarto derby europeo, dopo la finale del 1991 persa contro l'Inter e quello sfavorevole con la Fiorentina nei quarti del 2014/15. Sarà una prima volta assoluta, invece, per il Bologna se si esclude la semifinale di Coppa Intertoto contro la Sampdoria nel 1998-1999.

      18:19

      Confronto delle due squadre in Europa League

      Ecco numeri e statistiche delle due formazioni nella competizione europea.

      18:14

      Gasperini: "Non lasciamo niente"

      "Le priorità sono tutte e due: campionato ed Europa League. Non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta" ha detto l'allenatore della Roma in conferenza stampa alla vigilia.

      18:03

      Quote e pronostico del match

      Analisi e previsioni della sfida d'andata del derby italiano in programma al Dall'Ara. LEGGI TUTTO

      17:50

      Le formazioni ufficiali

      BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini.

      17:45

      Le parole di Italiano alla vigilia

      La conferenza stampa del tecnico del Bologna. LEGGI TUTTO

      17:30

      Roma, infortunio pesante per Gasperini

      Niente Europa League e neanche Como per il pilastro giallorosso: cos'è successo. LEGGI TUTTO

      17:15

      Bologna-Roma: le probabili formazioni

      Questi i possibili schieramenti e le panchine di Bologna e Roma: fischio d’inizio ore 18.45!

      BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

      A disposizione: Pessina, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini. 

      A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Ghilardi, Ziolkowski, Vaz, Pellegrini, El Shaarawy.

      Stadio Renato Dall'Ara, Bologna. 

      © RIPRODUZIONE RISERVATA

