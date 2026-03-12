Aggiorna

Solo un’italiana approderà ai quarti di Europa League. Questa la sentenza dell’urna di Nyon, che una volta chiusa la fase a girone unico con la Roma classificata all’ultimo posto utile per la qualificazione diretta e il Bologna in 10ª posizione, ha messo contro le formazioni di Italiano e Gasperini che si contenderanno gli ottavi al doppio appuntamento del 12 e 19 marzo. Sullo stesso lato del tabellone, a contendersi i quarti sono Lilla di Genesio e Aston Villa di Emery. Benvenuti alla diretta di Bologna-Roma!

19:33 FINE PRIMO TEMPO Termina senza reti la prima frazione di gioco. Pobega sfiora il vantaggio di testa nell'ultima azione prima dell'intervallo. 19:32 45' - Miracolo di Svilar su tiro di Bernardeschi Ancora l'ex Juventus, migliore in campo, pericoloso: sinistro a giro dal limite dell'area. Il portiere della Roma si supera e mette in angolo. 19:27 39' - Guizzo di Bernardeschi, la Roma si salva in corner Azione personale dell'esterno rossoblù, tra i più attivi del match. Crea scompiglio in area giallorossa e guadagna un calcio d'angolo. 19:20 34' - La gara non decolla Le due squadre si attendono senza rischiare. Tanti falli e poco più. 19:13 Live action della partita Continua la sfida tra Bologna e Roma. Al momento grande equilibrio in campo.

19:07 20' - Grande occasione per Zaragoza Prima opportuntà per la Roma. Lo spagnolo, però, non trova la porta in diagonale da buona posizione. 19:02 15' - Ammonizione anche in casa Roma: giallo a Wesley L'esterno giallorosso ammonito per aver fermato irregolarmente Joao Mario. 19:00 13' - Primo giallo del match: ammonito Miranda Ammonizione per il calciatore del Bologna dopo una fallo su Zaragoza. Era diffidato, salterà la sfida di ritorno. 18:58 11' - Tentativo di Bernardeschi L'ex Juventus calcia dal limite: il suo tiro è murato dalla difesa ospite. 18:57 9' - Roma in difficoltà in avvio Inizio complicato per i giallorossi, che faticano a uscire. 18:49 2' - Subito chance per il Bologna Bellissima ripartenza dei rossoblù dopo un corner della Roma: Bernardeschi ne salta due in velocità, ma poi non riesce ad agganciare su filtrante di Rowe al centro dell'area di rigore. 18:46 CALCIO D'INIZIO Si parte: è iniziata la sfida tra Bologna e Roma. 18:40 Pochi minuti e comincia la sfida Manca pochissimo all'inizio della gara tra rossoblù e giallorossi allo stadio Renato Dall'Ara. 18:32 Quarto derby europeo per la Roma Due squadre italiane tornano ad affrontarsi in Europa League ad appena due anni di distanza dall'ultima volta. Nella stagione 2023/24, infatti, sempre la Roma affrontò ed eliminò il Milan nei quarti di finale. Per i giallorossi sarà il quarto derby europeo, dopo la finale del 1991 persa contro l'Inter e quello sfavorevole con la Fiorentina nei quarti del 2014/15. Sarà una prima volta assoluta, invece, per il Bologna se si esclude la semifinale di Coppa Intertoto contro la Sampdoria nel 1998-1999. 18:19 Confronto delle due squadre in Europa League Ecco numeri e statistiche delle due formazioni nella competizione europea.

18:14 Gasperini: "Non lasciamo niente" "Le priorità sono tutte e due: campionato ed Europa League. Non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta" ha detto l'allenatore della Roma in conferenza stampa alla vigilia. 18:03 Quote e pronostico del match Analisi e previsioni della sfida d'andata del derby italiano in programma al Dall'Ara. LEGGI TUTTO 17:50 Le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini. 17:45 Le parole di Italiano alla vigilia La conferenza stampa del tecnico del Bologna. LEGGI TUTTO 17:30 Roma, infortunio pesante per Gasperini Niente Europa League e neanche Como per il pilastro giallorosso: cos'è successo. LEGGI TUTTO 17:15 Bologna-Roma: le probabili formazioni Questi i possibili schieramenti e le panchine di Bologna e Roma: fischio d’inizio ore 18.45! BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Ayanoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Ghilardi, Ziolkowski, Vaz, Pellegrini, El Shaarawy. Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.